Un ciberataque paraliza el Ayuntamiento de Sanxenxo

Un ataque informático ha paralizado este lunes el funcionamiento del Ayuntamiento pontevedrés de Sanxenxo, al que los piratas informáticos piden un rescate de 5.000 dólares (4.200 euros) en la criptomoneda Bitcoin.

El Concello detectó el programa maligno ayer y afecta a los equipos de la casa consistorial, según indican fuentes municipales. El virus desencadenó una encriptación masiva de los documentos que maneja la administración local, lo que dejó a los operarios del Ayuntamiento sin acceso a miles de archivos.

El Concello no accedió al desembolso de los 5.000 dólares que le requerían e interpuso la correspondiente denuncia en la Guardia Civil.

Para solucionar los efectos del virus, los servicios técnicos y de seguridad han recurrido a la copia de seguridad que cada día replica el sistema informático del Ayuntamiento de Sanxenxo con el objetivo de que en las próximas horas se solvente el problema.

A pesar del ataque, la sede electrónica del ayuntamiento funcionó con normalidad. Además, las empresas municipales Nauta y Turismo de Sanxenxo no están afectadas por el virus porque disponen de una red diferente a las del Ayuntamiento. La sede electrónica funcionó también con normalidad.