Desmantelada una banda itinerante que robaba cobre

La Guardia Civil desarticuló una banda especializada en la sustracción de cable de cobre que cometió hechos delictivos en localidades de Lugo. La operación Paradanova constató que los autores aprovechaban el cambio de cable de cobre a fibra óptica realizado por las compañías de telecomunicaciones, cuando el cableado antiguo en desuso una vez sustraído no causaba incidencias en la red al encontrarse inutilizado, y centraban su actividad en zonas rurales de difícil acceso.

Los agentes recuperaron unos 6.500 kilogramos de cobre que entregaron a las empresas perjudicadas para su tratamiento y destino oportuno.