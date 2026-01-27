Galicia continuará con chubascos y descenso de temperaturas, según la Aemet

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante, ha manifestado que la comunidad autónoma gallega seguirá registrando chubascos y descenso de las temperaturas en los próximos días.

Así lo ha especificado, a preguntas de los periodistas, con motivo de la visita que ha realizado a la sede de la Aemet el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

"Ahora tenemos una situación más tranquila en el sentido de que no tenemos las precipitaciones de ayer", ha especificado. "Una situación de masa de aire frío, con chubascos y descenso de las temperaturas", ha concretado.

En base a ello, ha señalado que para los próximos días continuarán "los pasos de frentes" pero "no tan activas como la de ayer, que fue la que provocó el aviso rojo en la provincia de Pontevedra".

"A tres días de vista, no tenemos una previsión que pueda inducir a la emisión de un aviso rojo", ha apostillado.

En concreto, según información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología, un temporal de viento, nieve y lluvia, con hasta 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en doce horas en zonas de Galicia entre este lunes y el martes y más de 15 centímetros (cm) de nieve en todas las zonas montañosas de la mitad norte peninsular el miércoles, recorrerá la Península hasta este jueves.

Noticias relacionadas

Este episodio de inestabilidad atmosférica estará caracterizado por precipitaciones cálidas asociadas a flujos del suroeste y sur, que afectarán sobre todo a Galicia, el Sistema Central y el suroeste de Andalucía.