Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada

Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente ocurrido esta mañana alrededor de las 07.00 horas en la autopista AG-55, que une Carballo con A Coruña, según informa la Guardia Civil de Tráfico, El siniestro, ocurrido en el kilómetro 32,800 sentido A Coruña, ha ocurrido al sufrir un vehículo una salida de vía seguida de colisión con otro turismo, debido a la presencia de granizo en la calzada, según informan las mismas fuentes oficiales.

Como consecuencia del accidente dos personas han resultado heridas graves y han quedado atrapadas. Ambas han sido evacuadas por los servicios sanitarios.

A las 08.40 horas la circulación seguía cortada en ambos carriles de la AG-55 sentido A Coruña y el tráfico estaba siendo desviado en el kilómetro 33 hacia la carretera AC-552.

Al lugar del accidente han acudido tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, una patrulla de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, Bomberos y Policía Local.