Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
El accidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 07.00 horas en el kilómetro 32,800 y ha obligado a cortar los dos carriles de la AG-55 en sentido A Coruña, así que el tráfico ha sido desviado hacia la carretera AC-552
Dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente ocurrido esta mañana alrededor de las 07.00 horas en la autopista AG-55, que une Carballo con A Coruña, según informa la Guardia Civil de Tráfico, El siniestro, ocurrido en el kilómetro 32,800 sentido A Coruña, ha ocurrido al sufrir un vehículo una salida de vía seguida de colisión con otro turismo, debido a la presencia de granizo en la calzada, según informan las mismas fuentes oficiales.
Como consecuencia del accidente dos personas han resultado heridas graves y han quedado atrapadas. Ambas han sido evacuadas por los servicios sanitarios.
A las 08.40 horas la circulación seguía cortada en ambos carriles de la AG-55 sentido A Coruña y el tráfico estaba siendo desviado en el kilómetro 33 hacia la carretera AC-552.
Al lugar del accidente han acudido tres patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, una patrulla de Seguridad Ciudadana, personal de mantenimiento de la vía, Bomberos y Policía Local.
