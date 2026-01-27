‘Joseph’ castiga a Galicia con lluvia y viento: casi 400 emergencias atendidas

Pasó Ingrid, y sin tiempo de recuperarse, llegó Joseph a Galicia con una inusual alerta roja por elevadas precipitaciones en el interior de la provincia de Pontevedra, con 16 ayuntamientos en el ojo de esta borrasca de alto impacto, pero con unos efectos que se extendieron a media comunidad. Accidentes de tráfico, servicios ferroviarios anulados, el transporte de ría cancelado, carreteras inundadas, desbordamientos de ríos, colegios cerrados o bolsas de aguas en áreas urbanas fueron algunas de las consecuencias de un temporal que se prevé que dejara hasta 150 litros de lluvia por metro cuadrado en 24 horas en determinadas zonas y vientos por encima de los 100 kilómetros por hora.

Desbordamiento del río Miñor en Godomar. | JOSÉ LORES

Lo peor del temporal se esperaba para esta pasada medianoche, pero mientras tanto Joseph ya dio pruebas de su intensidad a lo largo del día. A primera hora la mañana se recortaba el transporte en la ría de Vigo y trastocaba el servicio ferroviario. «Por condiciones meteorológicas adversas» se suspendió el servicio entre Ourense y Santiago por la red convencional y entre Ourense y Vigo-Guixar y, más tarde, Adif impuso una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circularon a diferencia de los regionales. Hoy se activará un servicio por carretera en el trayecto Ourense-Vigo (red convencional) para los convoyes de Media Distancia y lo mismo sucederá en el tramo Ourense-Santiago para los trenes de la misma categoría.

La borrasca explosiva se ha notado en la actividad del 112. La agencia de emergencias de Galicia (Axega) había recibido hasta las 19.00 horas 388 incidencias relacionadas con Joseph. La mayoría de las intervenciones tuvieron que ver con la caída de árboles y ramas en las carreteras (82), inundaciones en las vías (35) y en viviendas (8), prevención de riesgos (46), bolsas de agua (12) e incidentes relacionados con tierra y piedras en las carreteras (21) y cables tirados (15) entre otras. Por provincias, Pontevedra ha sido la más afectada, con 174 actuaciones, seguida de A Coruña (132), Ourense (42) y Lugo (40). Entre los ayuntamientos con más intervenciones, destaca Vigo, con 31, Pontevedra (14), A Estrada (9), Santiago con (21), Outes (6) y Foz (3).

En cuanto a los accidentes de tráfico, la Xunta informó de que solo hasta el mediodía se habían producido 30 por causas atribuibles a las condiciones meteorológicas, que se saldaron con 17 heridos. Por la tarde, la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil rescataron un hombre del interior del vehículo que conducía tras ser sorprendido por el agua cuando atravesaba un camino en el ayuntamiento pontevedrés de Portas.

El aviso previo sirvió para que las administraciones públicas y alcaldes prepararan los operativos para emergencias y lanzaran avisos a la población para mitigar los posibles efectos negativos. Algunos regidores, como los de Vilaboa y Cuntis, cursaron la petición par activar el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia, pero la Xunta no lo hizo, alegando que no se apreciaban las circunstancias que justificara dar este paso. En todo caso, indicó que los medios autonómicos estaban «en alerta operativa», preparados para «la movilización inmediata si lo requieren las circunstancias».

En cuanto a la suspensión de la actividad lectiva —ayer no hubo clase ni transporte escolar en los centros educativos y escuelas infantiles del interior de Pontevedra—, la previsión es recuperar la normalidad hoy. Educación recuerda que la suspensión de la actividad lectiva «constituye una medida de carácter excepcional», como lo fue Joseph.

Con lo peor aún por llegar al cierre de esta edición, según las previsiones, cuatro concellos rondaban a a las 22.00 horas los 120 litros por metro cuadrado en poco más de doce horas: Fornelos de Montes, Forcarei, Santa Comba y Lousame. Las ráfagas de viento superaron ampliamente los 100 kilómetros por hora en Oia, Cuntis, Cedeira y Vimianzo, alcanzándose la máxima en Viveiro con 130 km/h.

Las razones por las que Pontevedra es la zona más afectada

La decisión, tomada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de decretar la alerta roja no es un aviso frecuente. Se reserva para situaciones en las que las precipitaciones previstas pueden generar riesgos extremos. Es, en esencia, un mensaje claro de las autoridades: la situación es grave y requiere prudencia máxima.

Desde que la Aemet cuenta con el sistema MeteoAlerta, en 2006, en Galicia se han decretado un total de cinco avisos de nivel rojo por precipitaciones. La de ayer es la primera en casi diez años. La última se produjo en diciembre de 2017, que afectó al interior de Pontevedra, el noroeste de Ourense y el sureste de A Coruña. La primera desde que hay registros fue activada en octubre de 2010 con la zona del interior de Pontevedra y la provincia de Ourense afectadas. Le siguió un nuevo aviso rojo en diciembre de 2012 en el interior de Pontevedra y otra en la misma zona en octubre de 2014, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia.

El aviso rojo no describe el tipo de fenómeno meteorológico, sino su potencial destructivo, y se activa cuando los modelos apuntan a lluvias de intensidad excepcional, capaces de superar los umbrales históricos de la zona en muy poco tiempo.

En el interior de Pontevedra, la combinación de orografía, suelos saturados y cursos fluviales sensibles a crecidas rápidas convierte este episodio en un escenario especialmente delicado. Las autoridades locales y autonómicas han reforzado los dispositivos de vigilancia y piden evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas próximas a ríos y zonas inundables.

La orografía de Pontevedra y el interior de Ourense hacen a este territorio más vulnerable ante la presencia de una borrasca como Joseph. «La entrada de aire húmedo al impactar entre las sierras de Pontevedra y Ourense provoca que ese realce orográfico genere lluvias de mayor intensidad», explica Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia. Si no hubiera esa configuración orográfica, añade, las precipitaciones serían elevadas, pero no de la intensidad que obliga a activar el nivel rojo por el peligro que entrañan.