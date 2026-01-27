El Vaticano sabe del interés de la comunidad en la visita del Papa

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la Xunta no hay ninguna duda que, de venir a España, sería una «magnífica noticia» que el papa León XIV visitase Galicia. Así lo explicó ayer cuestionado al respecto el presidente autonómico, Alfonso Rueda, que consideró que la visita sería «casi inexcusable» en un año Xacobeo como es el 2027.

El Vaticano, continuó el presidente, «conoce perfectamente» el interés no solo de la Xunta, sino de «una parte muy importante de los gallegos» en que el Papa visite Galicia en el entorno del Xacobeo. «Parece que este año no, ojalá sea el año que viene. Ahí tenemos que permanecer a la espera y hacer gestiones de diplomacia vaticana», indicó.

Relacionada con esta cuestión, el presidente anunció la aprobación en el Consello del decreto que regula el uso de la marca Xacobeo 2027, que establece las distintas formas para aplicar el logotipo en todas las acciones de comunicación, y supone «un paso más» en la planificación de este evento «fundamental» para la comunidad.

