Víctimas del Alvia: «Sin justicia, las tragedias se repiten»
Las víctimas del accidente de Angrois protestaron este lunes ante la Audiencia de A Coruña tras la absolución del exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. La plataforma denuncia que es el «más responsable» y critican que solo se mantenga la condena al maquinista. Sin justicia y sin verdad las tragedias se repiten y Cúpula judicial politizada, fueron algunos de los mensaje que se leyeron en las pancartas que portaban.
