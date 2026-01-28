Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ambulancia que traslada a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora

El fallo mecánico de una ambulancia en la A-52 obligó a la Guardia Civil a auxiliar a los pacientes, que viajaban desde A Coruña a Madrid

A. B.

Una ambulancia atrapada en la autovía A-52 es uno de los incidentes más reseñables que ha producido la nevada este miércoles en las carreteras de Zamora. La ambulancia procedía de A Coruña, desde donde trasladaba a dos pacientes hasta Madrid, un largo viaje de 600 kilómetros que se vio truncado en la provincia de Zamora, a la altur de Mombuey.

La ambulancia se averió "debido a las condiciones climatológicas y de la vía", según ha declarado esta mañana el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco. El motor no funcionaba, por lo que tampoco lo hacía la calefacción, con el consiguiente peligro para los pacientes.

La Guardia Civil envió una patrulla al punto donde se había detenido la ambulancia, tras el aviso del conductor, y trasladaron en el coche de la Benemérita a los dos pacientes a un área de servicio de Mombuey, para que al menos pudieran esperar en un lugar caliente la reparación o sustitución de la ambulancia.

