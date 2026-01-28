Detenido en Carballo tras pinchar ruedas de trece vehículos en un ataque contra su expareja
El hombre, un vecino de Zas con antecedentes, quebrantó la orden de protección y se aproximó a menos de 150 metros del domicilio de la víctima
La Guardia Civil de Carballo ha detenido a un hombre, vecino de la localidad de Zas, como presunto autor de un delito de daños --en vehículos-- y otro delito de quebrantamiento de orden de protección después de que el pasado sábado 24 de enero las autoridades recibieran aviso de múltiples pinchazos de ruedas en vehículos que se encontraban estacionados en la avenida de Fisterra de la localidad carballesa y acabaran descubriendo que había infringido la orden de alejamiento de su expareja, víctima de violencia machista.
En una primera inspección ocular, los agentes locales identificaron un total de trece vehículos perjudicados y dieron traslado de las actuaciones a la Guardia Civil, que durante la instrucción de las diligencias y el análisis detallado de los daños constató que "mientras la mayoría de los vehículos presentaban daños aleatorios, uno de ellos tenía las cuatro ruedas pinchadas". Este indicio de "especial ensañamiento" hizo sospechar a los investigadores de que "no se trataba de un simple acto vandálico", según expone la Guardia Civil en una nota informativa.
Una vez identificada la propietaria del vehículo al que le habían pinchado las cuatro ruedas, la Guardia Civil comprobó que se trataba de una mujer víctima de violencia machista con una orden de protección en vigor respecto a su expareja, el presunto autor de los daños en los coches.
Las labores de investigación posteriores, permitieron identificar al presunto autor de los pinchazos en los trece vehículos y los agentes constataron que había actuado "dentro del área de exclusión fijada judicialmente para proteger a la víctima (menos de 150 metros de su domicilio), confirmando así el quebrantamiento de la orden" de protección.
El detenido, que ya cuenta con antecedentes policiales por delitos de violencia de género y quebrantamientos previos, habría utilizado el ataque a los otros doce vehículos como una maniobra de distracción para camuflar el objetivo principal del ataque: el coche de su expareja, según explica la Guardia Civil.
El hombre ha pasado a disposición del Juzgado encargado de Violencia de Género del partido judicial de Carballo.
