Galicia mejora los datos de abandono educativo, pero se queda con el sexto puesto en España

Galicia ha cerrado 2025 con una tasa abandono escolar del 10,4%. La Consellería de Educación hace una lectura positiva, al señalar quela cifra supone 0,4 puntos porcentuales menos que el año previo, cuando se llegó a una cifra récord, y sitúa a la comunidad por debajo del promedio estatal (situado en un 12,8%).

No obstante, el dato, que mide el porcentaje de personas entre 18 y 24 años sin titulación superior a la ESO y que no siguen ningún tipo de formación, sea o no reglada, se queda lejos (1,72 puntos por encima) del obtenido en 2021, cuando se alcanzó el mínimo histórico en Galicia con un 8,7 por ciento. Con todo, la cifra es la cuarta más baja recogida por el Ministerio de Educación, a partir de la Encuesta de Población Activa, desde 2002. Galicia se queda en el sexto puesto después de ocupar el séptimo un año antes.

El mejor dato en España

Aunque en Galicia retrocede el abandono, no puede presumir, como sí hace el Ministerio de Educación, de que alcanzar el 12,8%, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024, "supone la confirmación de la tendencia a la baja y el dato anual más bajo de la serie histórica". En particular, el Gobierno asegura que si se comparan los datos con los de 2015, cuando uno de cada cinco chavales plantaban estudios teniendo como mucho la ESO, se ha producido una bajada de 7,2 puntos porcentuales.

En el caso de Galicia, la Xunta recuerda que, "a pesar de subidas puntuales", Galicia mantiene una "senda continuada de descenso" en esta tasa desde lo 25,8% registrado en el año 2009. Es decir, la reducción a lo largo de los últimos 15 años es de más de 15 puntos.

Lo que no varía es que los chicos sufren más el problema que sus compañeras de pupitre. La propia Xunta en su comunicado explica que la tasa es prácticamente el doble (13,5% frente a 7,2%). En esa línea, Educación enfatiza que hay medidas específicas en el Plan FPGal360 para actuar en este colectivo. Es más, consideran que el descenso registrado en la tasa de chicos, que experimentó un descenso de 1,5 puntos, es una evidencia de que están yendo por el buen camino.

Además, la Administración gallega resalta que EdugalIA, que se licitará esta semana por más de 16 millones de euros, también recoge entre sus objetivos mitigar el porcentaje de jóvenes que tras la ESO no cursaron FP Básica o de grado medio ni Bachillerato y no siguen ningún tipo de formación ahora.