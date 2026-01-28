Una intensa nevada atrapa a seis vehículos en Vilardevós, entre ellos un microbús de transporte escolar

La alerta naranja por nevadas en la montaña de Ourense dejó incidencias a primera hora de este miércoles. La Guardia Civil tuvo que auxiliar a seis vehículos que quedaron atrapados en la carretera que une Verín con Vilardevós, a la altura de O Alto do Cabalo, uno de los puntos más expuestos a las inclemencias meteorológicas en el municipio.

El aviso se produjo alrededor de las 07.15 horas, cuando un microbús, dos furgonetas de reparto y varios turismos no pudieron continuar la marcha debido a la intensa nevada. Los vehículos se vieron obligados a detenerse en el arcén y no lograban reincorporarse a la calzada al patinar sobre la nieve, lo que hizo necesaria la intervención de los agentes.

La Guardia Civil tuvo que retirar manualmente la nieve con palas en la zona de rodadura y empujar los vehículos para que recuperasen la tracción y pudieran avanzar con seguridad.

La alcaldesa de Vilardevós, Eva Pérez Gamote, explica que el Alto do Cabalo fue «el punto más complicado a primera hora de la mañana», aunque destaca la rápida respuesta de los servicios de emergencia. «Avisé al 112 sobre las 7.10 horas por la dificultad que presentaba la carretera y actuamos de inmediato con Protección Civil y con el tractor del Concello para retirar la nieve. En poco tiempo se restableció la normalidad», señaló.

Gamote indica que el problema común a todos los vehículos fue que no conseguían subir debido a la falta de adherencia en la calzada. Además explica que en el microbús solo viajaba el conductor, aún no se habían recogido niños para el trayecto escolar.