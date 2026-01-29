Santiago, el campus gallego mejor situado en el ‘ranking’ de QS

Ninguna universidad española aparece entre las 50 mejores de Europa en el QS World University Rankings: Europa 2026, que sitúa a la Universidad de Barcelona como la mejor de España y la 60º a nivel europeo. La Universidad de Oxford es la mejor universidad de Europa este año, habiendo conseguido una puntuación perfecta por su reputación tanto entre académicos como entre empleadores.

Además de la Universidad de Barcelona, en el top 100 de mejores universidades europeas aparecen la Universidad Autónoma de Barcelona (68), la Universidad Autónoma de Madrid (71), la Universidad Complutense de Madrid (78) y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (101).

No obstante, para encontrarse a alguno de los campus gallegos hay que remontarse hasta el puesto 220 de la tabla europea. Es el ocupado por la Universidade de Santiago (USC), que desciende dos posiciones en la región. También la de A Coruña (UDC) retrocede, desde el 403 al 414. La de Vigo (UVigo), en cambio, mejora, del 322 al 308.

Noticias relacionadas

QS World University Rankings: Europe 2026 incluye 958 universidades de 42 países. España está representada por 62 universidades, la quinta posición en Europa. En cuanto al ranking de ámbito mundial, liderado por el MIT, la USC aparece en el puesto 628, la UVigo habría que buscarla en el rango del 851 al 900 y la UDC, entre el 1.001 y el 1.200.