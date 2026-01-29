La Xunta indemnizará a unos padres por un posible caso de acoso escolar

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta a indemnizar con 9.000 euros a los progenitores de un alumno en concepto de responsabilidad patrimonial por daños padecidos por su hijo menor de edad ante un posible acoso escolar durante el curso 2022/2023. De este modo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG estima parcialmente el recurso interpuesto por el padre y la madre del menor contra la Consellería de Educación. Contra la sentencia cabe recurso.

La Sala entiende que la responsabilidad patrimonial deriva de los daños padecidos por el menor, «asociados a una actuación insuficiente en la respuesta de la administración educativa a una supuesta situación de acoso escolar denunciada por sus padres». Tras analizar los hechos y la actuación de la administración, concluye que, aunque no se pudo declarar la existencia de acoso escolar, «sí se evidenció una actuación administrativa deficiente en la respuesta a la situación, lo que generó un daño al menor».

Noticias relacionadas

En la sentencia, se subraya que «es posible deducir, sino la demostración fehaciente de la existencia de una situación de acoso escolar a la que no respondió la administración cuando debería, sí una más que probable insuficiencia en las labores de investigación de la situación, así como un nivel débil de protección al menor una vez iniciado el protocolo». Por ello, añaden que es posible «observar una actuación poco coordinada, errática, hasta se podría decir que improvisada, en la respuesta ofrecida» por el centro.