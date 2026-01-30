Una edil de Lugo vota con el PP a la primera ocasión tras dejar el PSOE

El PSOE se le está complicando la provincia de Lugo, siendo como es uno de sus bastiones electorales, pues gobiernan en la Diputación y también en la capital de la provincia. Tras el terremoto político por el caso José Tomé —que tuvo que dejar la presidencia de la corporación provincial acusado de acoso sexual—, ahora la inestabilidad llega al Concello, ya que la concejala María Reigosa, que acaba de dejar la militancia del PSOE, se ha alineado con el PP en la primera oportunidad que ha tenido.

La edil se ha desmarcado del grupo socialista y ayer apoyó una iniciativa del Partido Popular sobre la mejora de servicios de la calle Fermín Rivera en el que fue el primer pleno municipal que se celebra desde que abandonó las siglas del PSOE. Ha justificado su voto a favor al asegurar que los vecinos de Lugo y, concretamente los de la calle Fermín Riera, merecen «respuestas y responsabilidad» por encima de cualquier sigla.

«Mi voto se basa exclusivamente en el sentido común y en la defensa de la seguridad y del bienestar de las personas que viven en esta zona. Es una cuestión de responsabilidad», añadió.

Esta decisión se produce después de que a principios de la semana pasada la concejala solicitase la baja como militante del PSOE, un paso que dio tras la salida el pasado mes de diciembre de la dirección formal del área de Medio Rural en el Gobierno municipal. Reigosa lleva pocos meses en la corporación (llegó sustituyendo al fallecido Pablo Permuy), y ya desde el principio se mostró disconforme con algunas de las formas de trabajar en el gobierno del alcalde, el también socialista Miguel Fernández. La concejala apoyó la iniciativa presentada por el PP para actuar de forma urgente en la calle Fermín Rivera, una moción que salió adelante con 13 votos a favor —los 12 del PP y el de María Reigosa—.

En concreto, los populares demandan solucionar los problemas de servicio de abastecimiento en esta zona de Lugo, en la que, según denunciaban, los vecinos llevan años sufriendo cortes de agua de forma constante.

Al respecto, el PSOE ha justificado a través de un comunicado su voto al asegurar que la recuperación del entorno del río en esta calle es «una prioridad» pero que ya «existe un protocolo de actuación y un convenio firmado con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que regula la ejecución de esta intervención, como ya fue anunciado públicamente el pasado 9 de enero».

«Ambas administraciones cuentan con la consignación presupuestaria necesaria para que la obra pueda empezar este mismo año», señala el PSOE, que asegura que la proposición defendida este jueves por el PP es «contemporánea», «llega tarde y obvia deliberadamente que el proyecto ya está en marcha».

De momento, esta crisis en el Concello no pasa de una escaramuza en comparación con el caso Tomé. Tras ser denunciado por acoso sexual a través de los canales internos del PSOE, José Tomé dejó la militancia del partido y la presidencia de la Diputación de Lugo, pero conservando su acta como diputado provincial y alcalde de Monforte, ya fuera de las siglas del PSOE.