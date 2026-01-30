METEO
Nieve, rayos y vientos huracanados: Galicia recibe el golpe de una potente borrasca atlántica
Esta mañana, la estación meteorológica de A Gándara, en Vimianzo, registró una racha que alcanzó los 120,6 km/h a las 09:10 horas
En las últimas 24 horas han caído 219 rayos en toda la comunidad
David Suárez
El mal tiempo en Galicia durante este mes de enero sigue sin dar tregua. Tras recibir el envite de las borrascas Goretti, Ingrid y Joseph, esta semana nuestra comunidad está sufriendo la llegada de un carrusel de frentes atlánticos. Una situación generada por las bajas presiones que se sitúan al suroeste de las Islas Británicas, y que este viernes vuelven a golpear Galicia con alertas por nieve, tormentas y vientos que han llegado a ser de carácter huracanado.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, esta nueva borrasca nos lanza un frente frío activo que provocará que la jornada sea otra vez de pleno temporal, con lluvias que en el caso de las provincias de A Coruña y Pontevedra, podrán llegar a ser tormentosas y acompañadas de granizo. Ante este panorama, para este viernes se mantiene activada la alerta amarilla en todo nuestro territorio por lluvia, viento, nieve y tormentas. Durante esta mañana, la estación meteorológica de A Gándara, en Vimianzo, registró una racha que alcanzó los 120,6 km/h a las 09:10 horas, mientras que en Costa, en el ayuntamiento de Rois, han acumulado 34,7 L/m2 en las últimas 24.
La cota de nieve se estima que vaya bajando progresivamente durante el día hasta los 900 metros y se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros, por lo que muchos puntos de nuestra geografía volverán a teñirse de blanco. Las temperaturas mínimas han descendido y Lugo ha vuelto a ser la capital de provincia más fría, donde los termómetros han caído hasta los 4 grados.
Alerta roja en la costa de A Coruña
La situación en la costa durante este viernes también es preocupante. Por ello, la AEMET mantiene activa la alerta roja por olas que pueden alcanzar los 9 metros de altura en el litoral de A Coruña, mientras que el nivel baja a naranja en Lugo y Pontevedra.
Este sábado llega un nuevo frente
Tal y como adelanta el servicio de meteorología gallego, este sábado se espera que la borrasca situada cerca de Irlanda nos vuelva a enviar otro frente a partir de la noche. A primera hora se esperan lluvias costeras en la provincia de Pontevedra, que irán remitiendo durante una mañana que transcurrirá entre nubes y claros.
Personas se saltan las limitaciones por el temporal en las playas de A Coruña
A pesar de las limitaciones y de que se acordonan todas las playas y parques de la ciudad durante las alertas, una imagen habitual (por desgracia) es la de la gente que se salta todo tipo de prohibiciones. En el vídeo se puede observar a un señor paseando por la playa de Riazor durante la alerta naranja con los accesos a la playa clausurados.
El temporal que hoy azota A Coruña y toda Galicia está relacionado con las bajas presiones que se sitúan al suroeste de las Islas Británicas, y que este viernes vuelven a golpear el territorio gallego con múltiples alertas por nieve, tormentas y vientos que han llegado a ser de carácter huracanado. Y para mañana sábado, día 31 de enero, se espera otro frente que también agitará la situación atmosférica. Más información.
El temporal, en el mapa de la Aemet
Una publicación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales recoge la evolución del temporal en Galicia y de los sucesivos frentes que entran desde el Atlántico. En esta recreación se reproduce la previsión del empuje de los fenómenos adversos que afectarán al noroeste de la península Ibérica en las próximas horas y durante el fin de semana.
Activa desde las 12 horas la alerta naranja en el mar: así está Riazor
Desde las 12 horas está activa la alerta naranja en el mar por fuerte oleaje. A partir de las 16 horas la Aemet activará la alerta roja por olas de nueve metros y vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
Un árbol cae en la carretera N-651 en Pontedeume
A media hora de A Coruña, en la localidad coruñesa de Pontedeume, un árbol de enormes dimensiones ha caído sobre la calzada en la carretera N-651.
Será a partir del mediodía cuando las condiciones empeorarán. La alerta naranja y amarilla persiste en todo nuestro litoral para este sábado por olas de hasta 7 metros y por vientos que podrán alcanzar la fuerza 7, mientras que en las zonas altas de Lugo y Ourense, de nuevo hay avisos por acumulaciones de nieve que podrán llegar a los 5 centímetros en cotas superiores a los 1.000 metros.
Las temperaturas mínimas apenas sufrirán cambios. En Lugo volverán a caer hasta los 4 grados, mientras que en Ourense y Santiago, los mercurios descenderán hasta los 6 grados. En A Coruña, Vigo o Pontevedra los termómetros bajarán hasta unos más llevaderos 9 grados.
