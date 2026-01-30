Los ganaderos vuelven a tomar la A-52 en Xinzo de Limia

Tuvo que coincidir el día en el que se cumplía un mes exacto desde el inicio de las protestas de los ganaderos de Ourense contra el acuerdo de libre comercio entre UE y Mercosur con la jornada en la que las acciones y la tensión torna a niveles máximos. La tractorada volvió a ocupar la A-52 a la altura de los concellos de Trasmiras y Xinzo de Limia.

El movimiento se produjo a partir de las 15.00 horas, momento en el que los ganaderos comenzaron la operación de invasión en la autovía, y a las 15.45 ya se informaba del bloqueo de todos los carriles del vial tanto en dirección Ourense como para ir a Verín, Benavente o Madrid entre los puntos kilométricos 188 y 193. Al cierre de esta edición, los ganaderos se mantenían en la Autovía das Rías Baixas con un considerable arsenal: alrededor de 90 tractores ocupaban la propia vía rápida, sobre 20 vehículos más esperaban en la carretera contigua a la que entraron, y otro medio centenar esperaban escondidos en diversas naves de la zona en caso de ser necesitados en las movilizaciones, lo que eleva el número a un aproximado de 150 tractores implicados en total. Según explicó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y uno de los portavoces de la tractorada, esta nueva protesta tiene como objetivo clave conseguir una reunión, ya sea presencial o telemática, con alguna representación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Aunque, según los ganaderos contaban en su momento, dicho encuentro se les fuera prometido por la Subdelegación del Gobierno en la última negociación entre ambas partes, a día de hoy no tienen información alguna sobre la viabilidad de conversar con Moncloa. Los ganaderos quieren discutir principalmente la situación respecto a la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que amenaza a sus rebaños.