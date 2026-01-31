El colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme provoca un grave arrastre de lodos en Malpica

La rotura durante la madrugada de este sábado de una de las dos balsas de la antigua mina de Monte Neme, situada entre los municipios de Carballo y Malpica de Bergantiños, ha provocado una grave escorrentía que ha afectado de manera mayoritaria a este último municipio.

Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, pero el arrastre de múltiples toneladas de lodo, árboles y piedras obligó a cortar el tráfico en la carretera que une las localidades de Razo, en Carballo, y Leibio, en Malpica.

Eduardo Parga, regidor de Malpica, dijo que el colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y que por ella se fue vertiendo toda el agua, que terminó llegando a la playa de Riás y, a su paso, se ha quedado a escasos 150 metros del núcleo habitado de Aviño. Pese al corte del vial, los vecinos de Aviño pueden acceder al lugar por otra carretera de acceso.

El colapso de la balsa se produjo a través de una antigua galería minera que no había sido detectada previamente y por ella se fue vertiendo toda el agua. / / Cedida

Se trata de la segunda rotura de una balsa minera en Monte Neme después de la registrada en febrero de 2014, en la que llegaron a correr montaña abajo más de veinticuatro millones de litros de agua, que en aquella ocasión sí afectaron a algunas viviendas de la zona.

Hace unas semanas se habían iniciado los trabajos de regeneración y restauración ambiental del entorno de Monte Neme, promovidos por la Xunta de Galicia para recuperar este espacio, popularizado hace unos años como visita turística por el llamativo color turquesa de sus aguas a causa de la concentración en cantidades tóxicas de metales como el wolframio, el estaño o el sílice.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, dijo, en declaraciones a este diario, que "la escorrentía fue brutal" y que "el nivel de agua de la balsa bajó aproximadamente tres metros". "La rotura de la balsa se produjo durante la madrugada, lo que facilitó que no haya que lamentar daños personales", indicó.

Tanto el regidor carballés como su homólogo de Malpica, Eduardo Parga, se desplazaron de inmediato a la zona acompañados de agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil de ambas localidades. También se personaron en el lugar los ediles carballeses de Obras, Policía y Protección Civil, Luis Lamas, Juan Seoane y Miguel Valles, respectivamente, para comprobar la magnitud de la incidencia de primera mano, así como los ediles malpicanos Miguel Ángel Fernández Mirás y Nolelia Freijeiro.

Daniel Pérez le ofreció a Parga la colaboración de su Concello para lo que pueda precisar, dado que los daños se concentran en territorio malpicano.

Dada la situación del terreno y la previsión de que siga lloviendo en los próximos días, el regidor carballés pidió "la máxima precaución" y que se evite circular por el entorno de Monte Neme, tanto por la zona de Malpica como por la de Carballo.

Según informó Eduardo Parga, se trabaja para poder reabrir el vial afectado y reanudar el tráfico cuanto antes.

La escorrentía avanzó ladera abajo hacia la carretera a lo largo de más de cuatro kilómetros. Un pequeño molino quedó sepultado por las aguas.

Daniel Pérez dijo que "a la espera de la evaluación de daños que harán los organismos competentes, creo que será necesario canalizar el agua que seguirá desbordando la balsa debido a las riadas".

También el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se acercó a Monte Neme. Según indicó, "la balsa contenía minerales y productos contaminantes" y "los restos del vertido llegaron al mar por la zona de las playas de la ría de Malpica, sin que se observe mortandad".

“Están en la zona los servicios de emergencias de la Xunta, que es la que tiene las compertencias en la materia, para minimizar el efecto de la ruptura de la presa debida a las altas precipitaciones de esta temporada. Inicialmente, parece que no existe afectación a los ecosistemas, fundamentalmente marinos. Todos los servicios de prevención autonómicos y estatales están coordinados y atentos para monitorizar la evolución de este vertido y contrarrestar los posibles daños causados al ecosistema”, declaró el subdelegado.

