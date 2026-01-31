Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos miembros de la familia

RAC

A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a 24 años y 4 meses de cárcel a José Manuel Martínez, más conocido como Pandolo, que, en la madrugada del 31 de mayo de 2023, entró en una vivienda de Ordes con la intención de robar, portando un arma de fuego sin licencia. Durante el intento de sustracción de un vehículo, disparó en varias ocasiones. Los magistrados entienden que lo hizo «con la intención de acabar con la vida» de dos de los residentes en la casa. El tribunal lo considera autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, concurriendo la circunstancia agravante de reincidencia, de un delito de robo con violencia en casa habitada, de un vehículo a motor en grado de tentativa, de un delito de tenencia ilícita de arma corta sin licencia y con número de serie borrado, de un delito de coacciones y de un delito leve de hurto.

En la sentencia, la sala entiende probado que actuó con dolo directo, evidenciado por el uso del arma y la violencia empleada.

