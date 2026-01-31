Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aplazado el inicio de la huelga de autobusesColapso de una balsa de la antigua mina de monte NemeVueling abrirá conexión entre A Coruña y TenerifeZara estrena en A Coruña su ZacafféCultural Leonesa - Deportivo
instagramlinkedin

Morre Francisco García, histórico do BNG e alcalde de Allariz ata 2018

Gobernou a súa vila natal durante 18 anos, con maiorías absolutas  | Do denominado Clan de Allariz, traballou por un nacionalismo de goberno e por ampliar a base social

Francisco García, exalcalde nacionalista de Allariz. | Iñaki Osorio

Francisco García, exalcalde nacionalista de Allariz. | Iñaki Osorio

R. S.

Santiago

Francisco García, histórico dirixente do BNG e alcalde de Allariz entre 2000 e 2018, morreu a noite deste venres aos 69 anos no hospital de Ourense. A súa figura transcende a súa vila natal. Formou parte do denominado Clan de Allariz, un grupo de dirixentes que acadou unha gran influencia dentro da formación nacionalista a partir dos anos 90. Este grupo non era unha corrente oficial dentro do Bloque, senón un núcleo político que compartía unha orixe común: a vila alaricana e o éxito do seu modelo de xestión municipal que perdura ata hoxe.

O clan estaba formado por Anxo Quintana, que foi o alcalde de Allariz entre 1989 e 2000 e vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Igualdade e Benestar entre 2005 e 2009. Integraba tamén o núcleo Alfredo Suárez Canal, peza clave no grupo parlamentario do BNG e despois conselleiro de Medio Rural no Bipartito.

O clan de Allariz representou unha visión pragmática dentro do nacionalismo galego dos inicios dos anos noventa, intentando conectar co electorado máis alá da militancia e buscando un perfil de nacionalismo de goberno. Unha impronta que Francisco García tentou trasladar a toda a formación nacionalista na súa longa etapa como secretario de Organización.

O seu pasamento causa un fondo pesar entre os familiares, achegados e compañeiros. O tanatorio de Allariz acolle o velorio hoxe pola mañá, entre as 10.00 e 14.00 horas. Na Praza do Concello haberá un acto de despedida, ás 17 horas.

«Doe profundamente a morte de Francisco García. Marcha un exemplo de compromiso con Galiza, de xenerosidade e de humanidade. É unha das persoas que máis admirei e das que máis aprendín no BNG, sempre co seu sorriso e optimismo», manifestou a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón..

Noticias relacionadas

Ademais de histórico alcalde de Allariz durante case dúas décadas, tamén era diplomado en Maxisterio e exerceu como vicepresidente segundo da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). «O seu exemplo vai seguir sempre presente entre nós», dixo Pontón, antes de trasladar o seu pésame á súa familia, amigos e veciños».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  2. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  3. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  4. La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra
  5. Advierten de posibles faltas de suministro a supermercados en Galicia por las restricciones ante el temporal
  6. ‘Joseph’ castiga a Galicia con lluvia y viento: casi 400 emergencias atendidas
  7. Treinta metros, humedades y 500 euros A Coruña: así es el alquiler que David (42 años) considera un chollo
  8. Fallece a los 89 años Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

Morre Francisco García, histórico do BNG e alcalde de Allariz ata 2018

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme provoca un grave arrastre de lodos en Malpica

El colapso de una balsa de la antigua mina de Monte Neme provoca un grave arrastre de lodos en Malpica

La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas

Condenado por asaltar una casa en Ordes e intentar matar a dos miembros de la familia

Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»

Galicia acelera en el circuito CAR-T: tiene la mayor tasa estatal de solicitudes

Siete autonomías denunciarán al Gobierno en Europa por el lobo

Tracking Pixel Contents