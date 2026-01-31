¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña continuará este sábado en la influencia de las borrascas con régimen de vientos del suroeste, en un día de cielos cubierto y lluvia en descenso hasta la entrada de un nuevo frente que llegará a todo la comunidad por la noche. La alerta roja se ha rebajado a nivel naranja desde las 8.00 horas, donde se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta 8 metros. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos respecto al viernes y el viento soplará del sudoeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral.

