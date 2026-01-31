Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lluvia en descenso este sábado y alerta naranja en el litoral a la espera de un nueve frente

Alerta naranja este sábado en el litoral de A Coruña.

Alerta naranja este sábado en el litoral de A Coruña. / Iago López

RAC

A Coruña continuará este sábado en la influencia de las borrascas con régimen de vientos del suroeste, en un día de cielos cubierto y lluvia en descenso hasta la entrada de un nuevo frente que llegará a todo la comunidad por la noche. La alerta roja se ha rebajado a nivel naranja desde las 8.00 horas, donde se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta 8 metros. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos respecto al viernes y el viento soplará del sudoeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 9°C 13°C
  • Lugo 5°C 10°C
  • Vigo 10°C 14°C
  • Ferrol 8°C 13°C
  • Santiago 5°C 12°C
  • Pontevedra 8°C 14°C
  • Ourense 6°C 13°C

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

