¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Lluvia en descenso este sábado y alerta naranja en el litoral a la espera de un nueve frente
A Coruña continuará este sábado en la influencia de las borrascas con régimen de vientos del suroeste, en un día de cielos cubierto y lluvia en descenso hasta la entrada de un nuevo frente que llegará a todo la comunidad por la noche. La alerta roja se ha rebajado a nivel naranja desde las 8.00 horas, donde se espera mar combinada del noroeste con olas de hasta 8 metros. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos respecto al viernes y el viento soplará del sudoeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 9°C 13°C
- Lugo 5°C 10°C
- Vigo 10°C 14°C
- Ferrol 8°C 13°C
- Santiago 5°C 12°C
- Pontevedra 8°C 14°C
- Ourense 6°C 13°C
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra
- Advierten de posibles faltas de suministro a supermercados en Galicia por las restricciones ante el temporal
- ‘Joseph’ castiga a Galicia con lluvia y viento: casi 400 emergencias atendidas
- Treinta metros, humedades y 500 euros A Coruña: así es el alquiler que David (42 años) considera un chollo
- Fallece a los 89 años Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes