Asesina a su expareja en Mos y se suicida tras atrincherarse con un cuchillo

Una mujer de 52 años, María Belén Fernández, fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género. La expareja, Santiago, huyó del lugar de los hechos y se atrincheró durante horas con un cuchillo en una casa en Atios. Finalmente, minutos antes de las 22.00 horas de este domingo, efectivos de un grupo especial de la Guardia Civil consiguieron acceder al interior, donde se lo encontraron muerto.

La hermana de la mujer fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo su expareja abandonaba la vivienda. El hombre se trata de un vecino del Barrio do Monte con el que una vecina vio a María Belén paseando a sus perros en la tarde de ayer.

Tras saltar la alarma, se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local y se comenzó la búsqueda del varón. Por la tarde-noche, se sumó un equipo de élite de la Benemérita, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), que actúa en situaciones de alto riesgo. Se trasladó a Atios para tratar de acceder a la vivienda donde se ocultó el presunto asesino, concretamente a la planta baja, que es la que este tenía alquilada. Finalmente, los efectivos lograron entrar y se lo encontraron muerto con heridas de arma blanca.

Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la investigación se centra en un posible caso de violencia de género. De acuerdo con la información recabada, no constaban denuncias previas por este motivo. Ambos llevaban meses separados, pero mantenían buena relación y se veían asiduamente.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se desplazó también hasta el punto para hablar con los investigadores. A las 19.00 horas, el propio Concello de Mos convocó a los vecinos para un minuto de silencio enfrente a la casa consistorial.

Si finalmente se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería ya a seis. Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, serían 1.348.