Asesina a su expareja en Mos y se suicida tras atrincherarse con un cuchillo
El hombre habría huido desde el lugar de los hechos a una casa en Atios, donde ya de noche pudieron entrar efectivos de un grupo especial de la Guardia Civil, quienes se lo encontraron ya muerto
Elena Villanueva
Una mujer de 52 años, María Belén Fernández, fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género. La expareja, Santiago, huyó del lugar de los hechos y se atrincheró durante horas con un cuchillo en una casa en Atios. Finalmente, minutos antes de las 22.00 horas de este domingo, efectivos de un grupo especial de la Guardia Civil consiguieron acceder al interior, donde se lo encontraron muerto.
La hermana de la mujer fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo su expareja abandonaba la vivienda. El hombre se trata de un vecino del Barrio do Monte con el que una vecina vio a María Belén paseando a sus perros en la tarde de ayer.
Tras saltar la alarma, se desplazaron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local y se comenzó la búsqueda del varón. Por la tarde-noche, se sumó un equipo de élite de la Benemérita, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), que actúa en situaciones de alto riesgo. Se trasladó a Atios para tratar de acceder a la vivienda donde se ocultó el presunto asesino, concretamente a la planta baja, que es la que este tenía alquilada. Finalmente, los efectivos lograron entrar y se lo encontraron muerto con heridas de arma blanca.
Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la investigación se centra en un posible caso de violencia de género. De acuerdo con la información recabada, no constaban denuncias previas por este motivo. Ambos llevaban meses separados, pero mantenían buena relación y se veían asiduamente.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se desplazó también hasta el punto para hablar con los investigadores. A las 19.00 horas, el propio Concello de Mos convocó a los vecinos para un minuto de silencio enfrente a la casa consistorial.
Si finalmente se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería ya a seis. Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, serían 1.348.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.
Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra
- ‘Joseph’ castiga a Galicia con lluvia y viento: casi 400 emergencias atendidas
- Treinta metros, humedades y 500 euros A Coruña: así es el alquiler que David (42 años) considera un chollo
- Fallece a los 89 años Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes
- Galicia afronta su quinta alerta roja por lluvias, la primera en casi una década