¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Arranca el mes de febrero con la llegada de un nuevo frente y lluvias persistentes
El comienzo del mes de febrero estará pasado por agua este domingo en A Coruña, donde se espera la llegada de un nuevo frente asociado a una borrasca situada al oeste de Irlanda.
Según la previsión meteorológica, el cielo estará nublado y se esperan precipitaciones que serán persitentes y podrían llegar acompañadas de tormentas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 15 de máxima.
El viento soplará moderado de componente sur y fuerte durante la noche, con ráfagas que podrán superar los ochenta kilómetros por hora hacia el final del día.
La alerta en el litoral coruñés rebaja la alerta a aviso amarillo, de peligro bajo, por mar combinado del oeste con olas de cuatro a cinco metros.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 11°C 15°C
- Lugo 7°C 15°C
- Vigo 12°C 16°C
- Ferrol 11°C 16°C
- Santiago 9°C 13°C
- Pontevedra 11°C 15°C
- Ourense 9°C 15°C
