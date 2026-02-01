Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el mes de febrero con la llegada de un nuevo frente y lluvias persistentes

Viandantes con paraguas en el paseo marítimo en una jornada con temporal en la costa.

Viandantes con paraguas en el paseo marítimo en una jornada con temporal en la costa. / Iago López

RAC

El comienzo del mes de febrero estará pasado por agua este domingo en A Coruña, donde se espera la llegada de un nuevo frente asociado a una borrasca situada al oeste de Irlanda.

Según la previsión meteorológica, el cielo estará nublado y se esperan precipitaciones que serán persitentes y podrían llegar acompañadas de tormentas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 15 de máxima.

El viento soplará moderado de componente sur y fuerte durante la noche, con ráfagas que podrán superar los ochenta kilómetros por hora hacia el final del día.

La alerta en el litoral coruñés rebaja la alerta a aviso amarillo, de peligro bajo, por mar combinado del oeste con olas de cuatro a cinco metros.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 11°C 15°C
  • Lugo 7°C 15°C
  • Vigo 12°C 16°C
  • Ferrol 11°C 16°C
  • Santiago 9°C 13°C
  • Pontevedra 11°C 15°C
  • Ourense 9°C 15°C

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

