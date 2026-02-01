¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El comienzo del mes de febrero estará pasado por agua este domingo en A Coruña, donde se espera la llegada de un nuevo frente asociado a una borrasca situada al oeste de Irlanda.

Según la previsión meteorológica, el cielo estará nublado y se esperan precipitaciones que serán persitentes y podrían llegar acompañadas de tormentas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y los termómetros oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 15 de máxima.

El viento soplará moderado de componente sur y fuerte durante la noche, con ráfagas que podrán superar los ochenta kilómetros por hora hacia el final del día.

La alerta en el litoral coruñés rebaja la alerta a aviso amarillo, de peligro bajo, por mar combinado del oeste con olas de cuatro a cinco metros.

