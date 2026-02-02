El Gobierno pide a Idealista o Airbnb la retirada de 3.800 anuncios de pisos turísticos ilegales en Galicia

El Ministerio de Vivienda obliga a las plataformas online como Idealista o Airbnb la retirada de 3.829 pisos turísticos ilegales en Galicia. Se trata de pisos que solicitaron el número de registro de alquiler de corta duración pero que no lo han obtenido porque no cumplen con los requisitos. La comunidad gallega es la sexta con más inmuebles en esta situación.

En España Vivienda ha notificado la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios. Desde el pasado mes de julio es obligagorio para poder operar un código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda.

Este número, que identifica de forma única al piso, solo se obtiene si este cumple con los requisitos autonómicos y locales, tras la aprobación del registro único de alquileres de corta duración que persigue "poner fin al fraude en los alquileres de corta duración, al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial", explican desde la cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez.

Según apuntan desde el Ministerio de Vivienda, una vez notifican, los distintos portales "deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez". En total, los Registradores han recibido 412.253 solicitudes, el 78% de alquiler turístico y el 22% de arrendamiento de temporada. Aproximadamente el 21% de estas han sido rechazadas, un total de 86.275.

Los municipios con más solicitudes revocadas son Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia. Mientras, por comunidades encabeza el ranking de pisos ilegales que no obtuvieron el registro obligatorio Andalucía (21.872), la Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726), Cataluña (13.350), Madrid (5.893) y Galicia (3.829).

A nivel autonómico, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas, cerca de 22.000. Sin ir más lejos, la provincia de Málaga tiene siete localidades entre las 20 con más peticiones denegadas. Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados. Destaca también la situación en Comunidad Valenciana (14.387), Canarias (13.726) y Cataluña (13.350).