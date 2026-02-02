Gobierno y Xunta avanzan en el traspaso de las competencias sobre los permisos de trabajo a personas extranjeras

La Xunta y el Gobierno central avanzan en la transferencia a la comunidad de las competencias ejecutivas para otorgar permisos de trabajo vinculados a la residencia a personas extranjeras sin nacionalidad española, toda vez que "hay sectores clave en la economía gallega, como el agrícola, el del turismo o el de la construcción que no encuentran mano de obra a pesar de los esfuerzos internos que se hacen en cuanto a formación, reciclaje [profesional] e incentivos a las personas que ya están aquí para dedicarse a estos sectores". Así lo anunció este lunes el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en su comparecencia posterior al Consello de Gobierno, en la que explicó que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez ya ha remitido un borrador inicial para efectuar este traspaso, afeando, eso sí, que los primeros pasos se hayan demorado varios meses.

Estas competencias, indicó Rueda, ya las tienen Cataluña y País Vasco, y ahora Galicia avanza en la misma dirección. El verano pasado, recordó, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya trasladó a la Xunta la predisposición inicial del Gobierno central a negociar esta transferencia. "Decía que le parecía bien", explicó, pero "hablamos varios meses sin siquiera poder empezar las primeras gestiones", por lo que ahora el Ejecutivo autonómico agradece que "en las últimas semanas parece que afortunadamente el tema cogió más velocidad". De hecho, la semana pasada se celebró la primera reunión formal técnica para hacerlo efectivo.

Ahora, insistió, piden al Gobierno a "seguir avanzando en los trámites" para que la comunidad pueda otorgar los permisos de trabajo en este 2026, para hacer frente así al 'tapón' que hay en el trámite y que tantas veces ha criticado la Xunta. "Lo que demuestra la experiencia es que ahora mismo, en manos del Estado, los tiempos son amplísimos, mucho más de lo que creemos que es posible", aseveró al respecto.

En este sentido, el presidente gallego explicó que Galicia recibió la semana pasada un borrador en el que se contempla este traspaso, si bien "falta una memoria económica" que recoja los medios materiales y económicos para hacerla posible, que debería ser enviada a finales de este mes como paso previo a la Comisión Mixta de Trasferencia. A mayores, si la competencia se traspasase, "para que sea realmente efectivo sería necesario seguir avanzando en la homologación de títulos extranjeros o en la necesaria actualización del catálogo de puestos de trabajo de difícil cobertura", tanto a nivel nacional como autonómico.

Una migración ordenada

La apuesta de Galicia por una migración ordenada, aseveró al respecto, es más que conocida, y "no hay mejor manera" de conseguirla que "acogiendo aquí a personas que ya vienen conociendo su destino laboral, con sus familias e incluso con un contrato de trabajo".

Al hilo, cuestionado sobre la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno central, Rueda se mostró muy crítico con las formas, asegurando que su Ejecutivo "no conoce" la medida en detalle y afeando que hoy en día el Estado "no tiene absolutamente ninguna política migratoria". Sobre las razones que han motivado la decisión, preguntado sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso que acusó al Gobierno de querer manipular el censo de votantes, dijo desconocer si es o no así, si bien no lo descartó, añadiendo, en todo caso, que "probablemente" intentan "que no se hable de otros temas".

Del mismo modo, aseguró que habrá que ver las consecuencias de la "flexibilidad", que en su opinión se convierte en laxitud y en falta de rigor, para "acreditar la ausencia de antecedentes penales", o la "falta de diálogo con las comunidades, que seríamos las que tendríamos que asumir gran parte de lo que supone esta regularización en cuanto a asistencia, que tenemos que suministrar a todos los ciudadanos". Por lo tanto, su conclusión es clara: el planteamiento actual tiene carencias, y la Xunta cree que se puede hacer mejor, motivo por el cual está, precisamente, reclamando las competencias en materia de permisos de trabajo.