La Xunta libera a las granjas de la obligación de marcar los huevos en origen: también podrán hacerlo los centros de embalaje

Desde ahora, Galicia es la única comunidad autonómica con un decreto específico que regula el mercado y embalaje de los huevos, agilizando su venta y reduciendo las tareas que tienen que realizar los productores. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después del Consello de Gobierno en el que se aprobó el documento.

Se trata de un sector muy importante para la economía gallego, aseguró, recordando que hoy en día en la comunidad hay dos millones de gallinas ponedoras en casi 100 explotaciones que producen al año 152 millones de docenas de huevos.

En este contexto, el Ejecutivo gallego ha decidido aprobar un decreto específico para la comunidad, una alternativa que prevé la Unión Europea "cuando sea más conveniente para las actividades que se llevan a cabo en un territorio".

De este modo, el documento recoge una novedad que reducirá la carga de trabajo a los productores. Hasta ahora, explicó Rueda, el marcado de los huevos (el código que ofrece información sobre su procedencia o tipo de crianza) se debía llevar a cabo en las propias explotaciones, pero con este nuevo decreto también podrá hacerse en los centros de embalaje. "Esto libera a las granjas de una actividad que les suponía muchos esfuerzos, muchos requisitos en cuanto al espacio, al tiempo y la mecánica", explicó, pero también mejora la garantía de los consumidores y agiliza el proceso de comercialización.

En todo caso, que los huevos puedan marcarse en el primer centro de embalaje al que lleguen es solo una posibilidad que se habilitará únicamente si cumplen con la correspondiente autorización, y con carácter general seguirá haciendo en las propias explotaciones.

Por otro lado, continuarán exentos de la obligación de ser marcados los huevos que el productor venda directamente al consumidor, y aquellos vendidos en mercados públicos como ferias siempre que cumplan dos requisitos: que sea una explotación de menos de 50 gallinas, y que esté debidamente identificada.