Casi 5.800 aspirantes a bombero forestal
Hasta 5.795 personas están convocadas a las pruebas físicas y visuales para el personal del Servizo de prevención e defensa contra incendios forestais. El test físico exige recorrer 3.200 metros en llano con 11 kilos a la espalda en un máximo de 30 minutos, con calificación de apto o no apto. Los aspirantes tienen hasta el día 3 de febrero para remitir por la sede electrónica de la Xunta un certificado médico que descarte dolencias que impidan una prueba de esfuerzo.
