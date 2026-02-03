Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alerta naranja obliga a suspender las actividades deportivas en el mar

La lluvia obliga a cortar seis carreteras en Lugo y otras cien están afectadas por nevadas

Oleaje en la costa gallega.

Oleaje en la costa gallega. / Gustavo Santos

RAC

A Coruña

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la costa gallega en alerta naranja para este miércoles debido a un episodio de mar combinado del oeste o noroeste, con olas de 5 a 6 metros, que podrán alcanzar entre 6 y 7 metros mar adentro.

Durante las primeras horas de la madrugada se prevén además rachas ocasionales del sur de 62 a 74 km/h (fuerza 8) en zonas alejadas de la costa. Estas condiciones marítimas adversas han obligado a suspender la actividades deportiva Xogade y federada en varios tramos del litoral gallego. En el noroeste de A Coruña, la prohibición se mantendrá vigente hasta las 10.00 horas, momento en el que quedará sin efecto. En el oeste de la provincia, la actividad podrá retomarse también a las 10.00, aunque la autorización será temporal: el veto volverá a activarse a las 12.00 y se prolongará hasta la medianoche.

En el suroeste coruñés, las prácticas deportivas únicamente estarán permitidas entre las 08.00 y las 12.00 horas.

En la provincia de Pontevedra, la suspensión que afecta a Rías Baixas y Miño se levantará a partir de las 06.00 horas, permitiendo la reanudación de la actividad federada desde primera hora de la mañana.

Por otra parte, la lluvias mantiene cortadas seis carreteras provinciales en Lugo y cerca de 90 viales más están afectados por la nieve en la montaña.

Según informó la Diputación de Lugo, las fuertes precipitaciones inundaron la LU-P-3204 en Monforte; la LU-P-4703 en A Pobra do Brollón; y la LU-P-0901 en Bóveda. Asimismo, siguen afectados dos puentes en Navia de Surna y Muros, por lo que el tráfico no puede pasar por el tramo viejo de la LU-P-3501 ni a la altura del kilómetro de la LU-P-6502.

En Pedrafita do Cebreiro la circulación en la LU-P-1301, que conecta este ayuntamiento con Seoane de Courel, está interrumpida a la altura de Pacios por la caída de un árbol. Estaba previsto que la vía se abriera al tráfico ayer a última hora de la tarde.

La circulación sufre afectaciones en toda la red provincial y, por zonas, la cota de nieve bajó a los 500 metros. Así, la peor parte de la nevadas afecta a zonas de montaña, donde algunos municipios como Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil, Samos y Triacastela han acumulado entre 10 y 20 centímetros de nieve. En Cervantes, los operarios registraron un espesor de nieve de 25 centímetros en algún punto.

