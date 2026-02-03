El BNG plantea una renta gallega de inclusión ante la «emergencia social»
El BNG propondrá la creación de una renta gallega de inclusión para responder a lo que define como un «panorama dramático de emergencia social» en la comunidad. El viceportavoz del Bloque, Luís Bará, afirma que casi el 44% de la población está «en riesgo de exclusión», según el informe Foessa, que cifra en 1.182.000 las personas en «integración precaria», vulnerables y al borde de la exclusión.
