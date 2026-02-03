Fiscalía y Educación refuerzan su alianza contra el acoso y el absentismo
Eiró y Rodríguez respaldan una nueva Oficina de atención al profesorado
La Fiscalía Superior de Galicia intensifica su colaboración con la Xunta para reforzar la lucha contra el acoso escolar, prevenir el absentismo y ampliar el apoyo al profesorado.
La fiscal superior, Carmen Eiró, se reunió este martes con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para profundizar en la mejora de la convivencia y en el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la legalidad en los centros educativos. En el encuentro, celebrado en la Xunta, también participaron el secretario xeral técnico, Manuel Vila, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Ambas instituciones se comprometieron a «dar visibilidad a la realidad existente» en los colegios e institutos, con un enfoque que, según trasladaron, pondera el interés superior del menor y la protección del personal docente. Eiró expresó su «preocupación» por la convivencia escolar y remarcó que «el bienestar de los menores y el cumplimiento de sus derechos, así como también de sus deberes, es una prioridad para la Fiscalía». En esa línea, subrayó la disposición del Ministerio Fiscal a emplear «todas las herramientas» a su alcance para combatir el acoso, con especial atención a los centros del rural.
La fiscal superior pidió además ampliar el foco hacia los docentes, al advertir de que «son, en ocasiones, la cara no visible de los acosos». Por ello, respaldó la creación de una nueva Oficina de atención al profesorado, que considera clave para mejorar la convivencia de la comunidad educativa y para facilitar una aplicación más eficaz de los protocolos. Por su parte, Rodríguez enmarcó la reunión en la voluntad de «afianzar una línea de cooperación estable» en asuntos «de vital importancia» para el funcionamiento del sistema educativo.
