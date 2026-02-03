Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prohibición de las redes sociales en menores de 16Aplazado el inicio de la huelga de autobusesAsí juega RikiAs Toliñas, choqueiras de 2026
instagramlinkedin

Fiscalía y Educación refuerzan su alianza contra el acoso y el absentismo

Eiró y Rodríguez respaldan una nueva Oficina de atención al profesorado

Reunión de la fiscal superior de Galicia y el conselleiro de Educación.

Reunión de la fiscal superior de Galicia y el conselleiro de Educación. / Xoán Álvarez

RAC

A Coruña

La Fiscalía Superior de Galicia intensifica su colaboración con la Xunta para reforzar la lucha contra el acoso escolar, prevenir el absentismo y ampliar el apoyo al profesorado.

La fiscal superior, Carmen Eiró, se reunió este martes con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para profundizar en la mejora de la convivencia y en el cumplimiento de los derechos fundamentales y de la legalidad en los centros educativos. En el encuentro, celebrado en la Xunta, también participaron el secretario xeral técnico, Manuel Vila, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Ambas instituciones se comprometieron a «dar visibilidad a la realidad existente» en los colegios e institutos, con un enfoque que, según trasladaron, pondera el interés superior del menor y la protección del personal docente. Eiró expresó su «preocupación» por la convivencia escolar y remarcó que «el bienestar de los menores y el cumplimiento de sus derechos, así como también de sus deberes, es una prioridad para la Fiscalía». En esa línea, subrayó la disposición del Ministerio Fiscal a emplear «todas las herramientas» a su alcance para combatir el acoso, con especial atención a los centros del rural.

Noticias relacionadas

La fiscal superior pidió además ampliar el foco hacia los docentes, al advertir de que «son, en ocasiones, la cara no visible de los acosos». Por ello, respaldó la creación de una nueva Oficina de atención al profesorado, que considera clave para mejorar la convivencia de la comunidad educativa y para facilitar una aplicación más eficaz de los protocolos. Por su parte, Rodríguez enmarcó la reunión en la voluntad de «afianzar una línea de cooperación estable» en asuntos «de vital importancia» para el funcionamiento del sistema educativo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  2. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  3. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  4. ‘Joseph’ castiga a Galicia con lluvia y viento: casi 400 emergencias atendidas
  5. Galicia afronta su quinta alerta roja por lluvias, la primera en casi una década
  6. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  7. Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser arrollados en la A-8, en Guitiriz
  8. Detenido en Carballo tras pinchar ruedas de trece vehículos en un ataque contra su expareja

La alerta naranja obliga a suspender las actividades deportivas en el mar

La alerta naranja obliga a suspender las actividades deportivas en el mar

Fiscalía y Educación refuerzan su alianza contra el acoso y el absentismo

Fiscalía y Educación refuerzan su alianza contra el acoso y el absentismo

Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar

Estos son los requisitos para solicitar en Galicia la deducción fiscal de 105 euros por hijo por la compra de material escolar

El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros

Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

María Belén seguía viva cuando su hermana la encontró apuñalada por su ex y le pidió: «Llama a la ambulancia»

María Belén seguía viva cuando su hermana la encontró apuñalada por su ex y le pidió: «Llama a la ambulancia»

Condenado en Tomiño a compartir con un amigo un premio de un millón de euros

Condenado en Tomiño a compartir con un amigo un premio de un millón de euros

Rueda rechaza las críticas de recortes en la Sanidad tras la manifestación

Tracking Pixel Contents