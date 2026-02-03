El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros

Suelo caro, poca oferta, impuestos altos y pisos envejecidos que necesitan reformas profundas. Ese es el cóctel que ha convertido encontrar vivienda —sin que la hipoteca asfixie— en una misión casi imposible en Galicia, sobre todo en las ciudades.

Los carteles de Se vende desaparecen. Los portales inmobiliarios se vacían. Las agencias ya casi no tienen escaparate. Hoy, en las urbes gallegas, apenas 5.900 viviendas buscan dueño: un 7% menos que las casi 6.300 que había disponibles hace tres meses, según el análisis de anuncios en webs especializadas.

La oferta es casi por completo de segunda, tercera o incluso cuarta mano. Y aun así, el acceso a una vivienda resulta prohibitivo para muchas familias que quieren mudarse a zonas céntricas o a pisos más amplios. También para jóvenes que buscan emanciparse y adquirir su primer piso. Más de la mitad del parque residencial en venta en las ciudades gallegas supera los 250.000 euros. En A Coruña, Santiago y Vigo, el porcentaje se dispara por encima del 65%. Es decir, siete de cada diez pisos o casas en estas tres ciudades exigen más de un cuarto de millón de euros.

Los chollos ya no existen. Encontrar hoy un piso por debajo de los 100.000 euros es casi una rareza. Y los pocos que quedan requieren reformas casi integrales. En el conjunto de las ciudades gallegas, apenas algo más de 470 viviendas se anuncian por debajo de ese precio, apenas el 8% de la oferta total. En A Coruña solo hay 14 inmuebles por debajo de los 100.000 euros (1,6% de su oferta), en Vigo 34 (2,1%), en Pontevedra otros 14 (3,3%) y en Santiago 23 (4,2%).

Un vistazo a los portales inmobiliarios revela que la oferta por menos de 150.000 euros es casi equivalente a la que supera los 500.000, aunque esta última está al alcance de muy pocos. Por debajo de los 150.000 euros se anuncian hoy 1.073 viviendas en las ciudades gallegas, el 18% del total. Por encima del medio millón ya hay más de 900, el 16% de la oferta. Vigo, A Coruña y Santiago encabezan, por este orden, la lista de ciudades con mayor proporción de inmuebles de más de 500.000 euros. En Vigo representan el 28% de su parque en venta —más de 430 de 1.560—; en A Coruña alcanzan el 22% —casi 200 de 900—; y en Santiago suponen el 21% —115 de algo más de 500—. Esto deja unos datos alarmantes, en A Coruña las viviendas a la venta por encima de 500.000 euros son casi tres veces más como los que cuestan menos de 150.000, que en el caso de Vigo son más del cúadruple y en SAntiago, el doble.

El segmento más exclusivo también crece. Por encima del millón de euros, cuelgan el cartel de Se vende más de 180 viviendas en las ciudades de la comunidad gallega. La mayoría están en Vigo, más de 120, seguida de A Coruña (37), Santiago (18) y finalmente Pontevedra (6). Ninguna por encima de ese precio en Lugo y Ourense. En relación a su parque residencial en venta, los inmuebles de lujo en Vigo suponen casi el 8%, mientras que en A Coruña representan más de un 4%, en Santiago más de un 3% y en Pontevedra casi un 1,4%.

Oferta limitada y envejecida

Detrás de esta irrefrenable subida de los precios de la vivienda en Galicia, en concreto en las ciudades está la falta de obra nueva, ya que la construcción lleva años en niveles muy bajos. Además, el parque disponible es mayoritariamente antiguo y necesita reformas costosas. Y a eso se suma la falta de suelo urbanizable en zonas céntricas de A Coruña, Vigo o Santiago, que agrava esa escasez.

En cuando a la demanda, esta ha crecido pero además está concentrada ya que las ciudades atraen población joven y trabajadores cualificados. Hay barrios que resultan más atractivos y, en consecuencia, dispara los precios en esas zonas. En consecuencia, una mayor competencia por menos pisos, lo que empuja los precios hacia arriba.

Lo que antes era una ganga hoy es un proyecto inasumible para muchas familias. Y es que muchos pisos «baratos» requieren inversiones que duplican o triplican el coste final. Además, la subida del precio de materiales y mano de obra encarece tanto la obra nueva como las reformas.

Todo apunta a que la situación no mejorará a corto plazo ya que la nueva tardará años en equilibrar el mercado, según advierten desde la Federación de Promotores de Galicia.