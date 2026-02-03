Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP condena actos de vandalismo en sus sedes

El PPdeG condena la «vandalización» de varias de sus sedes tras la aparición de carteles con el lema «PP Partido Pirómano, 17 anos queimando Galiza» y fotos de Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijóo, Paula Prado y la presidenta de Novas Xeracións, Nicole Grueira. Los populares sitúan los ataques, al menos, en Ourense y Lugo —con sede compartida para la ciudad y la provincia—, además de Santiago, Sada y Gondomar, y señalan que en algunos casos ya se informó a la Policía.

