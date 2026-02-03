Un tercio de los gallegos de más de 44 años sufre más de dos dolencias crónicas

Los achaques empiezan a notarse pasada la cuarentena. Y es que ocho de cada diez gallegos de más de 44 años ya padecen alguna enfermedad crónica. Pero la situación se complica cuando estos pacientes están aquejados, no solo de una patología, sino de tres o más enfermedades con las que les toca lidiar a diario el resto de su vida. Es el caso del 28 por ciento de los adultos que superan la mediana edad. ¿Y qué males sufren? Lo más común son los problemas de artritis o dolores articulares (el 43%), seguido de la tensión alta (39%). Los trastornos mentales suponen ya la tercera dolencia crónica más habitual: uno de cada cinco personas de más de 44 años necesita atención psicológica o psiquiátrica.

Son los resultados del estudio PaRIS (Patient-Reported Indicators Surveys), una iniciativa liderada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que mide los resultados en salud de pacientes de más de 44 años, no institucionalizados, con el fin de fijar indicadores en materia sanitaria. En España el estudio lo coordina el Ministerio de Sanidad y utiliza como muestra a aquellos ciudadanos que pasaron por los centros de salud del país en los últimos seis meses.

Pese a su elevado envejecimiento poblacional, Galicia no es, sin embargo, la comunidad con mayor porcentaje de pacientes con tres o más dolencias crónicas. Ocupa el octavo puesto en un ranking que lideran Andalucía (casi 34% de crónicos) y Madrid (33%). En todo caso, si se compara con la media nacional, la comunidad gallega sufre con mayor intensidad enfermedades cardiovasculares o del corazón: un 17% de los mayores de 44 años las padecen frente al 16% estatal. También hay una mayor afectación por enfermedades respiratorias como la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica): están diagnosticados el 15,4% de los gallegos con esta patología frente al 13,8% de media nacional.

La artritis también es más frecuente en la comunidad gallega, pues afecta al 43% de los adultos de más de 44 años, un punto por encima del resto de autonomías.

Galicia, sin embargo, tiene menos población con problemas de tensión alta. Hay un 38,8% de los gallegos con esta enfermedad, casi dos puntos menos que la media nacional. Mientras, hay otras dolencias en las que la comunidad está pareja al resto de autonomías como la diabetes (15,1%) o incluso los trastornos mentales, que rondan el 21% tanto a nivel nacional como autonómico.

El incremento de pacientes crónicos en Galicia, junto al envejecimiento, no solo dispara el gasto sanitario, sino que tensiona los servicios de salud, pues estos enfermos requieren una atención más continuada y compleja. Además, suelen estar polimedicados. En la comunidad un tercio de los gallegos de más de 44 años consume 5 o más fármacos, por encima de la media estatal del 28%.

El estudio de la OCDE mide además mediante encuestas la percepción que cada paciente tiene de su estado de salud. En Galicia el 54% de los enfermos crónicos valoran negativamente su situación. Y es el porcentaje más elevado de toda España.

La diferencia es notable por sexos. Las mujeres perciben mucho peor que los hombres su estado de salud: el 60% se sienten mal frente al 46% de los hombres con al menos una enfermedad crónica.

Sin embargo, la mayoría de los gallegos evalúan de forma positiva la atención médica recibida en los centros de Atención Primaria. En Galicia le dan el aprobado el 81% de los pacientes con carácter general y en el caso de los crónicos, el 80,7%.

La satisfacción es aún mayor con los profesionales de los centros de salud: el 90% de los encuestados en Galicia muestra su confianza en ellos, un porcentaje que baja al 84% en el caso de los pacientes crónicos.

La radiografía se completa con preguntas a los profesionales de Primaria. La práctica totalidad cree que hay una buena atención a pacientes con enfermedades crónicas (el 87%), así como a enfermos que requieren cuidados paliativos (81%). Pero hay un 25% de sanitarios que consideran que es mejorable la asistencia que se da a personas con trastornos de salud mental graves y casi la mitad cuestiona que se esté dando un trato adecuado a los gallegos con problemas de adicciones.