El «desprestigio» del AVE duplica los precios del avión Madrid-Galicia: 200 euros de media para volar en Carnaval

El avión vuelve a erigirse como alternativa al ferrocarril. Igual que ocurrió en la conexión entre Andalucía y Madrid después del trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y el cierre de la línea en ese tramo, el transporte aéreo está recibiendo un flujo de viajeros que en los últimos años había apostado por el tren de Alta Velocidad para este tipo de trayectos. Las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTVs) decretadas por Adif para decenas de kilómetros en toda la red y los efectos de las borrascas de las últimas semanas han provocado que el precio por un billete se multiplique para viajar hacia Galicia.

Una de las fechas en las que mejor se aprecia este cambio en la tendencia es el próximo viernes 13 que marca el inicio de los Carnavales en buena parte de Galicia. En unas jornadas en las que el AVE cuelga el cartel de completo hasta Ourense -llegando Renfe a programar algunos adicionales- la situación es bastante distinta: los cinco servicios directos entre Madrid-Chamartín y A Coruña tienen todavía billetes entre los 59 y 112 euros. El día anterior y en el arranque de la siguiente semana los precios base caen hasta los 29 euros por un viaje de ida, todos ellos sin promociones.

La cifra contrasta con la evolución de las tarifas en la ruta aérea entre Barajas y Alvedro: la más baja (con salida a las 6.40 de la mañana) se sitúa ya en los 61 euros. En Peinador, el billete alcanza los 70 euros, más del doble que el registrado hace 10 días antes del inicio de este cambio de tendencia. El resto de precios, a excepción de uno de Air Europa en la franja matinal, rozan los 200 euros por un billete sencillo. Al mismo tiempo los domingos se registran varios sin ningún billete disponible. La medida contrasta con los 99 euros de tope fijados en el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona, donde Iberia ha desplegado un importante aumento de la oferta esta semana.

Caída del tráfico

Fuentes ferroviarias han confirmado que en los últimos días se nota una ligera pero palpable caída en el número de viajeros en servicios de Media y Larga Distancia. Más allá de tratase de las semanas de menor demanda del año, esto lo achacan a un cúmulo de factores: el mal tiempo no invita a realizar viajes de ocio o más allá de lo estrictamente necesario. Al mismo tiempo, los incidentes registrados en varios puntos de la geografía han generado una cierta alarma social sobre el ferrocarril y el mantenimiento de las vías. Un desprestigio -e incluso campaña- similar al que se vive en la aviación después de cualquier accidente.

En cualquier caso el transporte aéreo no se está librando de los primeros coletazos de Leonardo. El vuelo de Binter entre Gran Canaria y Vigo tuvo que ser desviado al aeropuerto de Santiago después de hacer una espera de diez vueltas haciendo círculos sobre Pontevedra, Sanxenxo, O Grove y Cambados.

Iberia eleva a seis los vuelos diarios en Alvedro

Si hay un aeropuerto donde se está notando este cambio comercial es el de A Coruña. Allí Iberia ha sustituido las frecuencias programadas con los CRJ-100 de Air Nostrum por aeronaves Airbus de mayor tamaño, lo que representa un aumento de hasta un centenar de asientos por vuelo.

Tal y como señala el blog especializado de Vuela Más Alto, la compañía de IAG alcanzará hasta las seis frecuencias diarias por sentido de forma excepcional.