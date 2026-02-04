Un eurodiputado tras pedir 'pulpo a la gallega' en la cantina de la Eurocámara: «Es como llamar gaita a una vuvuzela»

De «sorpresa». Esa fue la primera emoción que experimentó el eurodiputado Adrián Vázquez Lázara (PP), vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y con raíces gallegas en Lalín, cuando acudió a almorzar a la cantina de la Eurocámara y comprobó que entre las opciones para degustar a la hora de comer estaba el 'Pulpo a la gallega'.

Ese dicho tan millenial en materia de compras online sobre 'Lo que pides, y lo que al final te llega' bien se podría aplicar a este caso, cuando el político comprobó que a lo que en realidad se refería ese, a priori, suculento plato de la carta europarlamentaria, nada tenía que ver con lo que Vázquez Lázara, como oriundo del lugar donde se cocina la receta original, esperaba.

Así lo mostró en un tuit en su perfil de la red social X, donde muestra el cocinado final que se encontró y que no se parece en nada al genuino plato típico de Galicia: el de la Eurocámara tiene anillas tipo calamar, brócoli y patata, y cuesta nada menos que 17,35 euros.

Así anunciaba la cantina de la Eurocámara el plato de pulpo a la gallega. / X

«Todos tenemos línea rojas, y con el Pulpo a la gallega tenemos que ser implacables. Mi carta al catering del Parlamento Europeo pidiendo un pulpo a la altura de nuestra retranca», escribía en esa publicación en su cuenta de la red social el político gallego, aludiendo a una irónica misiva que arranca con un agradecimiento inicial «por alimentar a esta honorable institución». Dicho esto, Vázquez Lázara explica que después de su «sorpresa» al ver un plato titulado pulpo a la gallega, como gallego (y “como demócrata”) dice tener la obligación moral de señalar que no se parece a la receta “ni por ingredientes, ni por aspecto, ni… por espíritu”. Esa retranca que anuncia en el inicio le obliga a comparar el plato: «es como llamar gaita a una vuvuzela».

Dos soluciones y una amenaza diplomática

Lejos de quedarse en la queja, el escrito remata con dos salidas posibles. La primera, la obvia: ajustar el plato a lo que promete el nombre, con «pulpo, patata, aceite, pimentón» y «algo más de cariño». La segunda, más europea y menos culinaria: cambiar el rótulo y dejar de llamar a aquello «pulpo a la gallega», proponiendo un rebautizo en clave de carta de vinos: «pulpo reinterpretado en clave centroeuropea».

El cierre mantiene el mismo registro irónico, con una advertencia de andar por casa: cualquiera de esas opciones, viene a decir, evitaría «incidentes diplomáticos» con «esta comunidad del noroeste peninsular» que quiere a Europa… «y a su plato más emblemático». Y remacha ofreciendo ayuda «por el bien común» para «una misión técnica de asesoramiento á feira».

La carta del eurodiputado. / X

La carta, compartida en X, acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios y abrió un debate tan inevitable como simpático: el de los límites entre la cocina de institución y la cocina tradicional. Porque si hay algo que Galicia ha demostrado en sus romerías es que el pulpo admite variaciones… pero no imposturas.