Cuatro menores investigados y otro identificado por agredir y amenazar a un chico de 13 años en Nigrán

Cuatro menores, tres chicos y una chica de 16 y 17 años, están investigados como presuntos autores de los delitos de lesiones, contra la integridad moral y amenazas a otro menor de 13 años. A ellos se suma otro de la misma edad que ha sido identificado por los mismos hechos. Todos son vecinos de Nigrán.

La víctima sufrió el pasado 10 de enero dos agresiones en la zona de Praia América. Entre varios de los investigados, lo retuvieron y lo llevaron a la fuerza a un callejón. Allí grabaron con el móvil cómo era golpeado y zarandeado, obligándole a ponerse de rodillas.

El vídeo se compartió entre varios menores, tanto a los implicados como a otras personas que no se encontraban en el lugar de los hechos.

El menor agredido, acompañado por su madre, presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Baiona, que inició una investigación. Gracias a la colaboración de los diferentes colegios e institutos del Val Miñor se logró identificar a los implicados.

Según informa la Benemérita, se realizaron numerosas diligencias de manifestación, con el fin de poder determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y el nivel de difusión del vídeo, que se recuperó de varios dispositivos móviles de personas que lo recibieron. Las pesquisas lograron determinar cómo mientras unos eran los autores materiales de la agresión, otros grabaron la misma o ayudaron a su difusión.

Otro menor, amigo de los agresores, también investigado y que no se encontraba en el lugar de los hechos, comenzó a escribir mensajes amenazantes a la víctima para intimidarle y evitar la denuncia.

Las diligencias pasaron a disposición de Fiscalía de menores.