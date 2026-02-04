El precio de la leche en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos
Sube 6 céntimos con respecto al año anterior, pero no deja de ser el peor dato de la península
A Coruña
El precio de la leche que se paga a productores en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos por litro. Supone un incremento de casi seis céntimos. Esta subida generalizada no ha servido para que Galicia deje de ser el peor dato de la España peninsular. La cifra gallega es un céntimo inferior a los 54,2 céntimos que se pagan en la media española.
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- ‘Joseph’ castiga a Galicia con lluvia y viento: casi 400 emergencias atendidas
- Galicia afronta su quinta alerta roja por lluvias, la primera en casi una década
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser arrollados en la A-8, en Guitiriz
- Detenido en Carballo tras pinchar ruedas de trece vehículos en un ataque contra su expareja