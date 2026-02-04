Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El precio de la leche en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos

Sube 6 céntimos con respecto al año anterior, pero no deja de ser el peor dato de la península

RAC

A Coruña

El precio de la leche que se paga a productores en Galicia cierra 2025 en 52,9 céntimos por litro. Supone un incremento de casi seis céntimos. Esta subida generalizada no ha servido para que Galicia deje de ser el peor dato de la España peninsular. La cifra gallega es un céntimo inferior a los 54,2 céntimos que se pagan en la media española.

