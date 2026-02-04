Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta lanza 1.123 plazas para estancias en el extranjero con ‘Galemundo’

RAC

Santiago

Una nueva convocatoria contempla 1.123 plazas para que alumnado y profesorado se formen en el extranjero este verano a través de Galemundo. El conselleiro Román Rodríguez presentó la iniciativa en el Instituto Plurilingüe de Ames y la situó como refuerzo del dominio de lenguas este año.

Para Bachillerato se ofertan 647 estancias lingüísticas en Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia y Portugal. El plazo se abre hoy y finaliza el 3 de marzo. En el ámbito universitario se convocan 168 ayudas para cursos de idiomas en cualquier país entre el 1 de junio y el 31 de agosto (al menos 45 horas lectivas). La cuantía, 1.200 euros en Europa y 1.500 euros fuera, con solicitudes hasta el 3 de marzo.

A mayores, se reservan 308 plazas para docentes de idiomas y para profesorado que imparta materias no lingüísticas en lengua extranjera.

