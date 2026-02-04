La Xunta lanza 1.123 plazas para estancias en el extranjero con ‘Galemundo’
Una nueva convocatoria contempla 1.123 plazas para que alumnado y profesorado se formen en el extranjero este verano a través de Galemundo. El conselleiro Román Rodríguez presentó la iniciativa en el Instituto Plurilingüe de Ames y la situó como refuerzo del dominio de lenguas este año.
Para Bachillerato se ofertan 647 estancias lingüísticas en Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia y Portugal. El plazo se abre hoy y finaliza el 3 de marzo. En el ámbito universitario se convocan 168 ayudas para cursos de idiomas en cualquier país entre el 1 de junio y el 31 de agosto (al menos 45 horas lectivas). La cuantía, 1.200 euros en Europa y 1.500 euros fuera, con solicitudes hasta el 3 de marzo.
A mayores, se reservan 308 plazas para docentes de idiomas y para profesorado que imparta materias no lingüísticas en lengua extranjera.
