Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería ante la nueva ordenanza de terrazasSin trenes A Coruña-Vigo: "Me tengo que bajar en Santiago"Roto el preacuerdo de la huelga de busesEl puesto más insólito del mercado de Monte AltoAgencias de viajes de A Coruña ante la política migratoria de TrumpArrancan las jornadas gastronómicas 'Lacónicas'
instagramlinkedin

Condenado a 48 años de cárcel por agredir sexualmente a mujeres a las que convenció para ejercer la prostitución

El condenado reclutó a varias mujeres en situación irregular en España bajo la promesa de empleo en un club de alterne

Imagen del mazo de un juez.

Imagen del mazo de un juez. / LOC

RAC

La Audiencia Provincial de A Coruña condena a 48 años de cárcel un acusado por la comisión de delitos de agresión sexual y de trata de personas con fines de explotación sexual. La sala entiende probado que el acusado, aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas, reclutó a varias mujeres en situación irregular en España bajo la promesa de empleo en un club de alterne, donde en realidad las sometió a agresiones sexuales mediante el uso de sustancias que anulaban su voluntad.

El tribunal relata en la sentencia que las víctimas, que se encontraban en situación de precariedad económica, fueron convencidas para ejercer la prostitución, sufriendo daños psicológicos significativos. El tribunal entiende creíbles las declaraciones de las denunciantes, pues destaca que fueron corroboradas por testigos y peritos, y desestima las alegaciones de la defensa, que solicitaba la absolución del acusado. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  3. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  4. La Xunta cursa tres sanciones al mes por fraude a titulares de vivienda protegida
  5. Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser arrollados en la A-8, en Guitiriz
  6. ¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
  7. Los contratos públicos acaparan las multas por fraudes en la competencia
  8. Una edil de Lugo vota con el PP a la primera ocasión tras dejar el PSOE

Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras

Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras

Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo: «Más de 80% de las respuestas a nuestras resoluciones son positivas»

Flood Hub, el mapa de inundaciones de Google que sirve para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

Flood Hub, el mapa de inundaciones de Google que sirve para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

Condenado a 48 años de cárcel por agredir sexualmente a mujeres a las que convenció para ejercer la prostitución

Condenado a 48 años de cárcel por agredir sexualmente a mujeres a las que convenció para ejercer la prostitución

Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028

La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028

Galicia, la segunda autonomía con más viviendas que rebasan el siglo de antigüedad

Galicia, la segunda autonomía con más viviendas que rebasan el siglo de antigüedad

Un menor resulta herido en un atropello en Baio, en Zas

Un menor resulta herido en un atropello en Baio, en Zas
Tracking Pixel Contents