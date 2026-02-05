Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La hostelería ante la nueva ordenanza de terrazasSin trenes A Coruña-Vigo: "Me tengo que bajar en Santiago"Roto el preacuerdo de la huelga de busesEl puesto más insólito del mercado de Monte AltoAgencias de viajes de A Coruña ante la política migratoria de TrumpArrancan las jornadas gastronómicas 'Lacónicas'
instagramlinkedin

Tecnología

Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

La nueva plataforma usa inteligencia artificial para prever crecidas y zonas de riesgo hasta siete días antes

El río Támega a su paso por Verín este miércoles con un importante caudal

El río Támega a su paso por Verín este miércoles con un importante caudal / Brais Lorenzo

José A. Pérez Lunar

Vigo / Córdoba

Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Galicia en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil acaba de activar el nivel rojo en dos puntos de control: en el de A Peroxa (río Miño), con 7,05 metros de altura, y en Ribadavia (confluencia de los ríos Avia y Miño), con 4,37 metros.

La nueva herramienta de Google ofrece mapas detallados del riesgo de inundaciones y pronósticos basados en modelos hidrológicos y técnicas avanzadas de IA. Estos mapas muestran qué áreas podrían verse afectadas por una crecida de ríos o acumulación de aguas, su evolución prevista y estimaciones de riesgo, con actualizaciones diarias basadas en datos globales de satélites y modelos meteorológicos.

Mapas interactivos accesibles

Flood Hub pone a disposición del público mapas interactivos que permiten localizar zonas con riesgo de inundación y observar la evolución prevista de las aguas en diferentes intervalos de tiempo. Esta visualización facilita que ciudadanos, autoridades locales y servicios de emergencia puedan anticiparse a posibles escenarios de inundación y planificar medidas de protección y evacuación en tiempo útil.

Previsión de inundaciones de Google Floods para el sur y costa de Galicia

Previsión de inundaciones de Google Floods para el sur y costa de Galicia / Google Floods

Por ejemplo, el medidor de aforo situado entre Tomiño y O Rosal estima que el río Miño el nivel más alto desde el 2019 esta noche, alcanzando los 3.500 metros cúbicos por segundo. En Negreira también apunta a una subida importante en el Embalse de Barrié de la Maza.

[Aquí puede consultar el mapa de inundaciones de Google en directo]

La información es pública y gratuita, y puede consultarse desde cualquier navegador o dispositivo con acceso a internet, lo que la convierte en un complemento accesible a los sistemas oficiales de aviso meteorológico.

Dos personas pasean por el Puente Romano bajo un paraguas.

Dos personas pasean por el Puente Romano bajo un paraguas, en imagen de archivo. / A. J. González

La plataforma no sustituye a los sistemas oficiales de Protección Civil o Aemet, pero sí puede contribuir como herramienta informativa adicional. Google muestra alertas basadas en modelos predictivos que estiman cuándo podría superarse el umbral de aviso por desbordamiento de ríos, y estas alertas pueden llegar a usuarios que tienen activados los servicios de ubicación y las notificaciones en sus dispositivos móviles.

Noticias relacionadas

Limitaciones y uso responsable

Google subraya que los datos de Flood Hub son aproximados y que deben complementarse con las alertas y avisos oficiales del servicio meteorológico y de emergencias. La plataforma ofrece información útil para anticiparse a situaciones de riesgo, pero no reemplaza los sistemas oficiales de predicción y gestión de crisis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  3. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  4. La Xunta cursa tres sanciones al mes por fraude a titulares de vivienda protegida
  5. Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser arrollados en la A-8, en Guitiriz
  6. ¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
  7. Los contratos públicos acaparan las multas por fraudes en la competencia
  8. Una edil de Lugo vota con el PP a la primera ocasión tras dejar el PSOE

Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras

Las claves del sector para abaratar la vivienda: dividir pisos amplios e industrialización de las obras

Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo: «Más de 80% de las respuestas a nuestras resoluciones son positivas»

Flood Hub, el mapa de inundaciones de Google que sirve para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

Flood Hub, el mapa de inundaciones de Google que sirve para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

Condenado a 48 años de cárcel por agredir sexualmente a mujeres a las que convenció para ejercer la prostitución

Condenado a 48 años de cárcel por agredir sexualmente a mujeres a las que convenció para ejercer la prostitución

Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»

La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028

La Xunta anuncia un giro histórico en el SAF: 150 millones más con casi el doble por hora hasta 2028

Galicia, la segunda autonomía con más viviendas que rebasan el siglo de antigüedad

Galicia, la segunda autonomía con más viviendas que rebasan el siglo de antigüedad

Un menor resulta herido en un atropello en Baio, en Zas

Un menor resulta herido en un atropello en Baio, en Zas
Tracking Pixel Contents