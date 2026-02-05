Google activa Flood Hub, un mapa de inundaciones para seguir el paso de la borrasca Leonardo por Galicia

Google ha puesto en marcha Flood Hub, una plataforma pública que combina mapas interactivos y modelos de inteligencia artificial (IA) para ofrecer alertas y pronósticos de inundaciones repentinas con varios días de antelación, una herramienta que puede resultar útil en contextos de riesgo climático como el que afronta Galicia en estos momentos, ante el paso de la borrasca Leonardo y la expectativa de fuertes crecidas en los ríos. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil acaba de activar el nivel rojo en dos puntos de control: en el de A Peroxa (río Miño), con 7,05 metros de altura, y en Ribadavia (confluencia de los ríos Avia y Miño), con 4,37 metros.

La nueva herramienta de Google ofrece mapas detallados del riesgo de inundaciones y pronósticos basados en modelos hidrológicos y técnicas avanzadas de IA. Estos mapas muestran qué áreas podrían verse afectadas por una crecida de ríos o acumulación de aguas, su evolución prevista y estimaciones de riesgo, con actualizaciones diarias basadas en datos globales de satélites y modelos meteorológicos.

Mapas interactivos accesibles

Flood Hub pone a disposición del público mapas interactivos que permiten localizar zonas con riesgo de inundación y observar la evolución prevista de las aguas en diferentes intervalos de tiempo. Esta visualización facilita que ciudadanos, autoridades locales y servicios de emergencia puedan anticiparse a posibles escenarios de inundación y planificar medidas de protección y evacuación en tiempo útil.

Previsión de inundaciones de Google Floods para el sur y costa de Galicia / Google Floods

Por ejemplo, el medidor de aforo situado entre Tomiño y O Rosal estima que el río Miño el nivel más alto desde el 2019 esta noche, alcanzando los 3.500 metros cúbicos por segundo. En Negreira también apunta a una subida importante en el Embalse de Barrié de la Maza.

[Aquí puede consultar el mapa de inundaciones de Google en directo]

La información es pública y gratuita, y puede consultarse desde cualquier navegador o dispositivo con acceso a internet, lo que la convierte en un complemento accesible a los sistemas oficiales de aviso meteorológico.

Dos personas pasean por el Puente Romano bajo un paraguas, en imagen de archivo. / A. J. González

La plataforma no sustituye a los sistemas oficiales de Protección Civil o Aemet, pero sí puede contribuir como herramienta informativa adicional. Google muestra alertas basadas en modelos predictivos que estiman cuándo podría superarse el umbral de aviso por desbordamiento de ríos, y estas alertas pueden llegar a usuarios que tienen activados los servicios de ubicación y las notificaciones en sus dispositivos móviles.

Noticias relacionadas

Limitaciones y uso responsable

Google subraya que los datos de Flood Hub son aproximados y que deben complementarse con las alertas y avisos oficiales del servicio meteorológico y de emergencias. La plataforma ofrece información útil para anticiparse a situaciones de riesgo, pero no reemplaza los sistemas oficiales de predicción y gestión de crisis.