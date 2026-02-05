Medio Rural destinará 53 millones a rejuvenecer el sector agrario

La Consellería do Medio Rural publicará en el primer trimestre del año una nueva convocatoria para promover el relevo generacional en las explotaciones gallegas, dotada con un presupuesto de 53 millones de euros. De ellos, 23 millones servirán para apoyar la incorporación de jóvenes y el resto para los planes de mejora asociados a esa integración. Así lo anunció ayer la titular de la Consellería, María José Gómez.

Durante 2025, la Xunta recibió más de 460 solicitudes para estas ayudas y en esta nueva edición, como novedad, se incluirá a los jóvenes que presentaron su solicitud el pasado año sin necesidad de volver a registrarla. Además, criterios como los plazos de las inversiones o la edad máxima permitida (41 años) contarán desde la fecha de presentación del año pasado.

Gómez destacó la relevancia de este tipo de convocatorias para el sector agrario y que reflejan la apuesta del gobierno por asegurar el futuro del sector agropecuario. Desde que la Xunta impulsa esta medida, 2009, fueron más de 5.000 jóvenes los que se han incorporado a la actividad agraria al amparo de estos apoyos.

Por otra parte, Gómez avanzó que el DOG publica hoy una de las resoluciones de la convocatoria de 2025, la que financia los planes de mejora de los 65 beneficiarios de la convocatoria de 2024 que se habían quedado sin esa financiación. Tocarían a una media de 76.000 euros.