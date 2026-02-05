Un menor resulta herido en un atropello en Baio, en Zas
Ha ocurrido esta mañana alrededor de las 08.20h en la avenida de A Coruña, a la altura de la panadería Caión
Europa Press
Un menor ha resultado herido este jueves por la mañana al sufrir un atropello en la parroquia de Baio, en el municipio coruñés de Zas.
Según han informado fuentes del CIAE 112 Galicia, el accidente tuvo lugar a las 08.20 horas en la AC-552, en la Avenida de A Coruña, a la altura de la panadería Caión.
Al putno se desplazaron los servicios de Urxencias Santiarias y la Guardia Civil de Tráfico.
