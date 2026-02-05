Más de la mitad de los permisos por nacimiento los disfrutaron hombres

La corresponsabilidad ya se aprecia en el permiso de nacimiento: los hombres que disfrutaron la ampliación de paternidad hasta las 19 semanas fueron mayoría, con 11.530 prestaciones (51,3%), frente a 10.954 mujeres (48,7%). La socióloga Belén Fernández (UDC) lo ve como una evolución «positiva». Sin embargo, cuando acaba la baja, el patrón se invierte: de 1.597 excedencias en Galicia por cuidados, 1.327 las pidieron mujeres (más del 80%) y 270 hombres.

En 2025, Galicia registró 22.484 prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, un 11% más que el año anterior, tras la ampliación del permiso hasta 19 semanas, universal e intransferible. La baja se disfrutó una media de 111 días y supuso un gasto de 158.154.621 euros, según el Ministerio de Inclusión. Por provincias: A Coruña concentró 10.004 ayudas; Pontevedra, 7.677; Lugo, 2.622; y Ourense, 2.181. En España se tramitaron 524.714 prestaciones: Galicia ronda el 4% del total, por debajo de Andalucía, Cataluña o Madrid, pero por encima de autonomías más pequeñas.

A nivel estatal se registraron 54.639 excedencias. Es un 391% más en ellas: cinco mujeres por cada varón. Para Fernández, persisten «patrones tradicionales» y un «diseño de inequidad» ligado a una dominación patriarcal heredada de costumbres sociales, pese a un avance lento de los hombres. Aún se las considera principales cuidadoras.