Galicia abre 1.601 plazas docentes: las lidera inglés y se refuerza la inclusión

La Consellería de Educación llevará a la mesa sectorial del próximo martes 10 de febrero su propuesta de oposiciones de 2026 en Galicia: hasta 1.601 plazas repartidas en 42 especialidades, en un reparto que vuelve a situar a Inglés como el gran «motor» de la convocatoria (es el dato estrella puesto que sumando maestros, Secundaria y promoción interna ascienden a 229 plazas, que suponen 45 más y un aumento del 24% con respecto a la convocatoria anterior). También se refuerza —al menos sobre el papel— la atención a la diversidad: La suma de Pedagogía terapéutica (95 plazas) y Audición y lenguaje (41) eleva a 136 el paquete ligado a necesidades específicas de apoyo educativo, uno de los terrenos donde sindicatos y familias venían exigiendo más recursos. Serán 136 plazas frente a las 93 de 2025.

En total, el plan incluye 1.388 plazas de ingreso libre (casi el 87%) y 213 de promoción interna para dar el salto de maestros a Secundaria. En el cuerpo de Maestros se concentran 476 plazas en ocho especialidades, con tres bloques que marcarán la preparación de miles de aspirantes: Educación Primaria (125), Pedagogía Terapéutica (95), Educación Infantil (80). El cuerpo de Secundaria (852 plazas) vuelve a reflejar dónde aprieta el sistema: Inglés (147), Lingua e Literatura Galega (80) y Matemáticas (50) encabezan el listado, seguidas por especialidades con peso en FP y ámbitos tecnológicos como Sistemas e aplicacións informáticas (40) o Procesos de gestión administrativa (33). En FP de «sectores singulares» (60 plazas), destacan Mantenimiento de vehículos (20) y Soldadura (14), dos perfiles que suelen ser difíciles de cubrir y que dependen mucho del tirón del mercado laboral.

La convocatoria llega con un aviso: en el último proceso la Xunta dejó un volumen alto de vacantes sin adjudicar. Para el opositor, el número «grande» no lo es todo: la presión real depende de cuántos aspirantes se presenten, del histórico de cobertura y de si el mercado laboral compite por esos perfiles, algo muy visible en FP.

Un «desprecio más»

Pero el pulso sindical ya está servido. Las fuerzas con representación en educación en Galicia, como CIG, ANPE, CCOO y UGT critican que la distribución —esta propuesta de oposiciones— se anunciase sin consulta previa y que la documentación les llegase minutos antes de que el conselleiro Román Rodríguez la diese a conocer públicamente. La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, habla de «desprecio más» y aseguró que desconocen los datos que sostienen el reparto; mientras el presidente de ANPE Galicia, Julio Trashorras, advirtió de que la falta de margen impide una negociación real. Creen que la Xunta tratará la mesa sectorial como un simple «trámite». También avanzan que llevarán a esa reunión próxima protocolos ante casos de acoso al profesorado, planes de igualdad y el cumplimiento del acuerdo de medidas de mejora educativa.

Sobre Latín y Griego, la Xunta aclara que latín se convocó en 2024 y Griego en 2025, y que no hay que «confundir las listas de sustituciones con la necesidad de vacantes para oposición». Es decir, que puede haber demanda de profesores sustitutos en esas materias y no existir vacantes estructurales. El curso pasado hubo Griego y no Latín; este año, tras estudiar necesidades permanentes, se convoca Latín y no Griego. Añaden que en algunos centros el profesorado de Latín imparte Griego como afín y que se necesita más la primera de las lenguas clásicas porque la cursa mucho más alumnado; incluso en la ESO existe una optativa de Latín.

Noticias relacionadas

Otra novedad del curso es la que respecta a los interinos: quienes tengan puesto consolidado dejarán de estar obligados a presentarse para seguir en las listas. El cambio, pactado con CCOO, ANPE, UGT y CSIF, pretende evitar el «presentarse a firmar» y aliviar tribunales. Si no hay cambios de calado, el calendario seguirá la pauta habitual: exámenes a finales de curso e incorporación en septiembre. Para los opositores, el mensaje es doble: hay volumen de plazas, pero podría haber vacantes.