Los positivos por virus sincitial bajan al 9,5%

El informe semanal de seguimiento del virus respiratorio sincitial (VRS) realizado por Sanidade revela un descenso de la positividad de dicha enfermedad del 9,5%. La bajada, en concreto, fue de 1,3 puntos porcentuales respecto a la semana anterior. Sin embargo, las consultas de Primaria con motivo de casos de bronquiolitis aumentaron en todos los grupos de edad a excepción del grupo conformado por los menores de dos años. El informe refleja la hospitalización de 33 adultos de más 60 años, el 66% mayores de 80; y del ingreso de un menor de dos meses, y cinco bebés que ya habían pasado el VRS. Con todo, destaca la inmunización del 94% de los bebés nacidos en periodo de campaña y del 95% de aquellos de abril a junio de 2025.