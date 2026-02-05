Renfe suspende los trenes entre Santiago y Vigo a causa del temporal

Sin tren entre Santiago y Vigo. Renfe ha suspendido desde primera hora de este jueves varios trenes con origen y destino en la ciudad olívica a causa de las "condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables" ha confirmado la compañía ferroviaria y ha constatado este diario en la estación Intermodal.

La empresa pública informa en un comunicado de que no circularán los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar–Ourense, "sin posibilidad de transporte alternativo". También se ven afectados los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense.

Desde el puesto de información de Renfe en Santiago apuntan que la compañía no puede asegurar que el servicio entre Santiago y Vigo se restablezca este jueves. "Van actualizando la situación y cuando llega la hora de salida de un tren es cuando se confirma si sale o no", explican fuentes de Renfe.

El puesto de información de Renfe en la estación Intermodal atendiendo a los afectados por la suspensión del servicio ferroviario este jueves entre Santiago y Vigo / David Suárez

La compañía señala que irá actualizando la información a los viajeros y haciendo seguimiento del temporal, al tiempo que indica que ha activado los cambios y anulaciones de forma gratuita. Por otra parte, el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants se prestará desde Ourense. Fuentes de Renfe citadas por la agencia EFE señalan que la suspensión de los trenes hacia y desde Vigo se ha debido a la inundación de un tramo de las vías a la altura de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Atrapados en Santiago

Entre los viajeros afectados por esta suspensión está un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny. Los jóvenes se han quedado atrapados en la estación Intermodal de Santiago sin saber si podrán llegar a tiempo a un torneo de debate que se celebra en A Coruña.

Un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny atrapados en la Intermodal / David Suárez

Los estudiantes critican la escasa anticipación con la que se ha avisado de esta suspensión. Aseguran que la decisión de suspender el servicio ferroviario se tomó a 1:00 de la madrugada y que, cuando llegaron a la estación de Vigo a las 6:00, no estaban al tanto de la situación. Han tenido que "buscarse la vida" y viajar en autobús hasta Santiago, pero ahora mismo deben conseguir billetes para llegar a A Coruña.

Renfe asegura que el servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se prestarán de la forma habitual, si bien "puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia". Asimismo, informa de que ha desplegado personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día.

Sergio, un joven de Vilagarcía que debe llegar hoy a Madrid / David Suárez

El caso de Sergio, un joven de Vilagarcía que debe llegar hoy a Madrid, es muy parecido al de los estudiantes de Vigo. Crítica que se haya avisado durante la madrugada de la suspensión de trenes entre Santiago y la ciudad olívica: "Menos mal que me levantei pronto. Vin a mensaxe de Renfe e me busquei a vida para chegar a Santiago".

Ahora, este joven que acude a una reunión de trabajo en la capital de España y que se encuentra en la estación Intermodal, todavía está pendiente de si lo reubican para poder llegar a su importante compromiso.

Vuelos

El temporal que afecta a Galicia en esta jornada ha motivado que un vuelo Air Europa que cubría el trayecto entre Madrid y Vigo tuviese que regresar a la capital estatal. Fuentes de Aena han explicado a Europa Press que este avión que tenía previsto aterrizar en Vigo en la mañana de este jueves fue desviado a Madrid. Además, en la jornada del miércoles, un vuelo comercial, un Binter que enlazaba Gran Canaria y Vigo, fue desviado a Santiago de Compostela.

Afectado el transporte marítimo

El temporal que se registra en Galicia también ha provocado incidencias en el transporte marítimo. Así, ante las predicciones meteorológicas adversas, navieras como Mar de Ons han informado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se prestará cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07,00 y las 10:00 horas.

En Directo

Javier Alonso / Carlos Doncel (Sevilla) Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana Las compuertas del muro de Defensa de Triana se han cerrado por segunda vez en la historia por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. El Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado esta medida preventiva ante el aumento del nivel del río del Guadalquivir por las intensas precipitaciones provocadas por la borrasca Leonardo.

Un episodio de lluvia "inédito" Las lluvias han dejado acumulaciones de 656 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas en Grazalema (Cádiz), una cantidad "inédita" en la localidad conocida por ser el lugar de España donde más llueve. Desde las 0:00 a las 24 horas del miércoles cayeron 581,5 litros por metro cuadrado, y desde la medianoche a las 10.00 de la mañana de este jueves otros 75 litros. "Ha batido todos los récords del pueblo", dice a EFE una funcionaria del municipio.

La situación del Duero La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo han provocado que el número de tramos de ríos de la cuenca del Duero que muestran incrementos relevantes de caudal aumente este jueves hasta los 25, con uno de ellos en situación de alarma -nivel rojo- en la provincia de Salamanca, otros siete en alerta -naranja- y otros 17 con aviso amarillo. En concreto, los problemas persisten en el río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), un punto que lleva ya varios días al límite y que en estos momentos tiene tendencia al alza en su caudal, hasta alcanzar los 6,14 metros en el punto de medición del nivel, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Los medios necesarios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado este jueves a la ciudadanía a obedecer y seguir todas las indicaciones de las autoridades y responsables de emergencias ante la "muy difícil" y "complicada" situación meteorológica sobre la que hay desplegados "todos los medios necesarios". "Llevamos bastantes jornadas en esta situación, con lo cual lo único solicitar tal y como está haciendo el conjunto de la ciudadanía que se siga todos los consejos", ha pedido el ministro antes de inaugurar unas jornadas sobre la seguridad vial de los peatones organizada por la Dirección General de Tráfico.