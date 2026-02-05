Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Beneficios por reciclar la basuraAsí es la nueva ordenanza de terrazasOposiciones EducaciónLa Xunta reclama el estreno de la eólica marinaRiki se estrena en Abegondo¿Hasta cuándo lloverá en A Coruña?
instagramlinkedin

INUNDADO UN TRAMO DE LAS VÍAS

Renfe suspende los trenes entre Santiago y Vigo a causa del temporal

La medida también afecta a los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense

Viajeros de trenes desde A Coruña con destino Vigo solo pueden llegar hasta Santiago

Renfe suspende los trenes entre Santiago y Vigo a causa del temporal

Renfe suspende los trenes entre Santiago y Vigo a causa del temporal / David Suárez

David Suárez

Santiago de Compostela

Sin tren entre Santiago y Vigo. Renfe ha suspendido desde primera hora de este jueves varios trenes con origen y destino en la ciudad olívica a causa de las "condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables" ha confirmado la compañía ferroviaria y ha constatado este diario en la estación Intermodal.

La empresa pública informa en un comunicado de que no circularán los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar–Ourense, "sin posibilidad de transporte alternativo". También se ven afectados los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense.

Desde el puesto de información de Renfe en Santiago apuntan que la compañía no puede asegurar que el servicio entre Santiago y Vigo se restablezca este jueves. "Van actualizando la situación y cuando llega la hora de salida de un tren es cuando se confirma si sale o no", explican fuentes de Renfe.

El puesto de información de Renfe en la estación Intermodal atendiendo a los afectados por la suspensión del servicio ferroviario este jueves entre Santiago y Vigo

El puesto de información de Renfe en la estación Intermodal atendiendo a los afectados por la suspensión del servicio ferroviario este jueves entre Santiago y Vigo / David Suárez

La compañía señala que irá actualizando la información a los viajeros y haciendo seguimiento del temporal, al tiempo que indica que ha activado los cambios y anulaciones de forma gratuita. Por otra parte, el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants se prestará desde Ourense. Fuentes de Renfe citadas por la agencia EFE señalan que la suspensión de los trenes hacia y desde Vigo se ha debido a la inundación de un tramo de las vías a la altura de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Atrapados en Santiago

Entre los viajeros afectados por esta suspensión está un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny. Los jóvenes se han quedado atrapados en la estación Intermodal de Santiago sin saber si podrán llegar a tiempo a un torneo de debate que se celebra en A Coruña.

Un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny atrapados en la Intermodal

Un grupo de estudiantes del Colegio San José de Cluny atrapados en la Intermodal / David Suárez

Los estudiantes critican la escasa anticipación con la que se ha avisado de esta suspensión. Aseguran que la decisión de suspender el servicio ferroviario se tomó a 1:00 de la madrugada y que, cuando llegaron a la estación de Vigo a las 6:00, no estaban al tanto de la situación. Han tenido que "buscarse la vida" y viajar en autobús hasta Santiago, pero ahora mismo deben conseguir billetes para llegar a A Coruña.

Renfe asegura que el servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se prestarán de la forma habitual, si bien "puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia". Asimismo, informa de que ha desplegado personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día.

Sergio, un joven de Vilagarcía que debe llegar hoy a Madrid

Sergio, un joven de Vilagarcía que debe llegar hoy a Madrid / David Suárez

El caso de Sergio, un joven de Vilagarcía que debe llegar hoy a Madrid, es muy parecido al de los estudiantes de Vigo. Crítica que se haya avisado durante la madrugada de la suspensión de trenes entre Santiago y la ciudad olívica: "Menos mal que me levantei pronto. Vin a mensaxe de Renfe e me busquei a vida para chegar a Santiago".

Ahora, este joven que acude a una reunión de trabajo en la capital de España y que se encuentra en la estación Intermodal, todavía está pendiente de si lo reubican para poder llegar a su importante compromiso.

Vuelos

El temporal que afecta a Galicia en esta jornada ha motivado que un vuelo Air Europa que cubría el trayecto entre Madrid y Vigo tuviese que regresar a la capital estatal. Fuentes de Aena han explicado a Europa Press que este avión que tenía previsto aterrizar en Vigo en la mañana de este jueves fue desviado a Madrid. Además, en la jornada del miércoles, un vuelo comercial, un Binter que enlazaba Gran Canaria y Vigo, fue desviado a Santiago de Compostela.

Noticias relacionadas y más

Afectado el transporte marítimo

El temporal que se registra en Galicia también ha provocado incidencias en el transporte marítimo. Así, ante las predicciones meteorológicas adversas, navieras como Mar de Ons han informado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se prestará cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07,00 y las 10:00 horas.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents