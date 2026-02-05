Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prohibición para menores de 16 años

Rueda ve necesaria la regulación de las redes, pero pide más claridad

Considera que cualquier medida de este tipo no puede ser unilateral

RAC

Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró ayer el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y reforzar el control sobre las plataformas digitales. «En principio no es una valoración negativa», apuntó. El titular del Ejecutivo gallego recordó que Galicia lleva tiempo aplicando medidas en esta línea y aludió al Plan integral de bienestar digital.

Rueda coincidió en que es necesaria una regulación del acceso de los menores a las redes sociales, pero criticó la falta de detalles del anuncio realizado por Sánchez. Según afirmó, existe el riesgo de que se trate de una iniciativa sin recorrido real si no se concreta adecuadamente. El presidente gallego subrayó que se debe tener en cuenta la libertad de las familias y el papel de padres y madres, y rechazó que se adopten decisiones unilaterales por parte del Gobierno central. «Esto no puede ser una decisión unilateral del Gobierno, el que diga lo que sí y lo que no», señaló.

