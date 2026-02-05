Sanidade ve «difícil» bajar las listas de espera por la falta de médicos

La Consellería de Sanidade no abandona el objetivo de reducir las listas de espera pero advierte de que cada vez es más «difícil». El contexto es «complicado» pues al envejecimiento de la población y el aumento de pacientes crónicos se suma el déficit de profesionales en determinadas especialidades. Por esta razón, el Sergas se da ya por satisfecho si se mantienen los actuales plazos para ser operado o atendido por el especialista.

Las listas de espera ya experimentaron una reducción significativa en el primer semestre de 2025. La demora por una intervención quirúrgica se situó en 69,3 días (casi dos días menos que un año antes). Pero la mejoría fue aún más notable en las citas con el especialista. Los gallegos aguardan 14 días menos: una media de 57,3 días. Sin embargo, Sanidade advierte de la «dificultad» de continuar rebajando estas cifras.

«Si estás aumentando mucho la actividad y mantienes los tiempos de espera, lo estás haciendo muy bien. Sin ver los datos, avanzo que la actividad aumenta mucho. Es muy complicado equilibrar el aumento de actividad, de demanda asistencial y los tiempos de espera», advirtió este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la firma de los acuerdos de gestión con los gerentes de las áreas sanitarias para este año 2026.

A través de estos acuerdos Sanidade fija los objetivos a perseguir este año. De su cumplimiento depende el complemento de productividad que cobran los profesionales sanitarios. Como novedad el Sergas ha simplificado estas metas. En lugar de establecer 71 hitos, como el pasado año, se reducen a solo 53 los indicadores para facilitar su seguimiento.

En estos objetivos la asistencia sanitaria pesará un 60 por ciento y contempla objetivos relacionados con los resultados en salud y la calidad en la atención. Otro 20 por ciento de los indicadores están enfocados a los recursos humanos y a mejorar el bienestar de los profesionales, en un contexto de déficit de facultativos. Y los recursos económicos, que buscan una gestión más eficiente y la sostenibilidad del sistema, tendrán una ponderación del 20 por ciento.

Prioridades

La salud mental y la lucha contra el tabaquismo y la obesidad serán prioritarias para el Sergas en 2026, año en el que la Consellería de Sanidade se propone continuar rebajando también la tasa de temporalidad de la plantilla. Entre las prioridades para este año está seguir potenciando la salud mental. Así se consolidarán las vías estratégicas contra el riesgo suicida tanto en adultos como en la población infanto-juvenil y se potenciará la videoconsulta como herramienta de apoyo a la continuidad asistencial de estos pacientes. También se incidirá en la mejora del seguimiento y la intervención precoz para reducir la tasa de ingresos.

La prevención de enfermedades será clave. Y, por ello, Sanidade impulsará aún más la vacunación, sobre todo en la población infantil, y llevará a cabo acciones específicas contra la obesidad y el tabaquismo, además de mejoras en el cribado de cáncer. De hecho, buscan «un abordaje integral» de los tumores «adoptando los estándares más elevados».

Otra de las metas es una mejor integración entre la Atención Primaria y la Hospitalaria para blindar «la continuidad asistencial» y mejorar la coordinación entre los dos niveles sanitarios.

La innovación también estará presente: así se extenderá el uso de herramientas digitales para hacer seguimiento de los pacientes y se ampliará la atención a domicilio.

Noticias relacionadas

En materia de recursos humanos la prioridad será reducir aún la elevada tasa de temporalidad que hay en el Sergas y dar cobertura a las plazas vacantes. También se continuará mejorando el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal.