Incendios
Un tercio de los concellos se suma al convenio para limpiar la biomasa
Un total de 131 ayuntamientos se adhirieron ya al contrato con la Consellería do Medio Rural pese a la oposición de la Fegamp
PaulaPérez
Un tercio de los ayuntamientos gallegos se han adherido ya al convenio de la Xunta para limpiar de biomasa las franjas de seguridad. Tras la oleada de incendios del pasado año, la Consellería do Medio Rural actualizó el contrato de colaboración con los municipios para ayudarles a desbrozar las parcelas que rodean los núcleos de población y duplicó la inversión hasta los 25 millones de euros. Pero, por primera vez, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mostró su desacuerdo con el convenio y se negó a firmarlo, de manera que será decisión de cada concello suscribirse individualmente. Y ya son 131 las corporaciones locales que se han sumado.
Mediante este convenio Medio Rural colabora con los ayuntamientos para la limpieza de franjas de seguridad. Entre las novedades se incluye un mayor apoyo a particulares y concellos de menos de 10.000 habitantes en los que la Xunta podrá asumir la competencia para ordenar la ejecución subsidiaria de los trabajos de gestión cuando el propietario no se hace cargo de los desbroces.
También se agilizan estas ejecuciones subsidiarias en las zonas de riesgo de incendios en las que los propietarios de las parcelas no cumplan con sus deberes. Y se aumenta el número de parroquias priorizadas, en las que los titulares de las fincas pueden contratar los servicios de Seaga a un coste reducido. Estas parroquias pasan de 157 en 2025 a 276 en 2026. La Fegamp rechazó el acuerdo al no ver recogidas sus exigencias: que se ampliara la ejecución subsidiaria de la Xunta a concellos de menos de 15.000 habitantes y que fuese también el Ejecutivo autonómico el que asumiese el proceso sancionador en su totalidad.
El convenio fue finalmente aprobado sin el beneplácito de la Fegamp y la Consellería de Medio Rural ha constituido una comisión de seguimiento en la que integra a un concello de cada provincia como representantes municipales. Así, formarán parte de este órgano los ayuntamientos de A Estrada, O Pereiro de Aguiar, Friol y Carballo. «Participarán en las deliberaciones y toma de decisiones que se adopten sobre la aplicación práctica del acuerdo», explican desde Medio Rural.
