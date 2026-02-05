La Xunta recaba ya proyectos para patrocinar en el Xacobeo

La Xunta abre hoy el plazo para que operadores y organizadores de eventos presenten proyectos que quieran optar al patrocinio de la Xunta de cara al Xacobeo 2027. Se abre así un proceso que durante tres meses recabará propuestas de eventos vinculados a esta celebración para ser evaluados y, en su caso, apoyadas por la Administración autonómica bajo los criterios del Plan Director. Como se indica en el DOG, las propuestas presentadas deberán permitir que la Xunta disponga de información necesaria para seleccionar los proyectos más idóneos y, en su caso, iniciar los procedimientos contractuales de patrocinio, que tendrán la naturaleza de contrato privado de patrocinio publicitario.

Las propuestas podrán incluir acciones relacionadas con la cultura, divulgación, exposiciones o ediciones; con el patrimonio material e inmaterial; con el turismo y eventos singulares de proyección internacional; con el deporte y la vida saludable o con la innovación, ciencia y tecnología.

Mientras, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reclama a la Xunta que «se siente a hablar de las políticas turísticas» y del Xacobeo 2027. Así, defendió un trabajo común para definir conjuntamente cómo serán las conmemoraciones del Xacobeo 2027. La regidora compostelana incidió en la necesidad de «coordinar las políticas turísticas». n