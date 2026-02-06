La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito

Nueva ruta intercontinental en el aeropuerto de Oporto que acercará Galicia a un destino intercontinental inédito. La ruta llega, además, de la mano de la mayor aerolínea del mundo en lo que a flota y pasajeros se refiere: American Airlines. La compañía de suma así a las otras dos grandes aerolíneas estadounidenses que ya operan en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (United Airlines y Delta) y desembarcará también de Sá Carneiro durante la temporada de verano 2027 para engordar todavía más la oferta de vuelos intercontinentales de los que presume la terminal lusa.

Ahora American Airlines acaba de anunciar que el próximo año conectará el aeropuerto de Oporto con Filadelfia con un vuelo diario durante la campaña estival, de finales de marzo a finales de octubre. Este enlace a Estados Unidos estaría pendiente de aprobación gubernamental y se sumaría a los que tienen ya actualmente TAP y United Airlines a Newark (ruta que también operará United en Galicia este año); Delta a Nueva York y TAP a Boston.

«Oporto es exactamente el tipo de nuevo mercado que el Airbus A321XLR nos permite atender», aseguró ayer a los miembros de su equipo Brian Znotins, vicepresidente sénior de Planificación de Red y Programación de American Airlines, durante la conferencia anual de liderazgo de la aerolínea.

El avión con el que American Airlines operará la ruta entre Oporto y Filadelfia es la nueva joya de Airbus para vuelos de largo radio. Los A321XLR de pasillo único y gran alcance que American estrenó en diciembre de 2025. Están dotados con 20 asientos Flagship Suite en clase Business, 12 asientos Premium en clase Turista y plazas para otros 123 en clase Turista. En total, 155 plazas por vuelo. Dado que la ruta no comenzará hasta 2027, el inicio de la venta de billetes no está previsto hasta finales de 2026.

Oporto se sumará de esta forma a la red europea de American Airlines. En Portugal no será su primer destino, ya que opera de forma regular en Lisboa durante todo el año.